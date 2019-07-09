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С ростом пенсий и зарплат: Гройсман объяснил, каким должен быть бюджет-2020

9 июля, 09:22

В главной смете страны важно сохранить ряд инициатив, считает глава правительства

Фото: пресс-центр НБУ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ратует за формирование сбалансированного государственного бюджета на 2020 год с продолжением начатых социальных программ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Важно заложить [в бюджет] качественные показатели", – заявил Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению премьер-министра, в главной смете страны на 2020 год важно сохранить ряд инициатив, в том числе по росту зарплат, пенсий, а также реализации социальных программ помощи, которые в настоящее время реализуются.

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Гройсман уточнил, что "одним из инструментов достижения целей станет наработанный правительством пакет законопроектов, который приблизит стандарты жизни украинцев до европейского уровня". По словам главы правительства, эти инициативы уже находятся в парламенте и должны быть рассмотрены как можно быстрее.

Напомним, бюджет на 2020 год разрабатывается в соответствии с трехлетней Бюджетной декларацией. Эксперт Тарас Козак ранее объяснил сайту "Сегодня", зачем Украине планировать бюджет сразу на три года.

Также новости "Сегодня" пообщались с главой Счетной палаты Валерием Пацканом, который рассказал о нарушениях в бюджетной сфере:

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Тег бюджет, госбюджет, Гройсман, Владимир Гройсман, бюджет-2020

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Источник:

Сегодня

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