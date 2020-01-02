С улиц окончательно исчезнут таксофоны

Сегодня с таксофона можно позвонить на любой городской номер

Незаменимые прежде и – ненужные сегодня. Уже с февраля в Украине не останется ни одного таксофона. Хотя звонить с них можно и бесплатно – спросом почти не пользуются. Поэтому уличные аппараты демонтируют по всей стране.

Сегодня с таксофона можно позвонить на любой городской номер, но вскоре такие аппараты исчезнут.

Одинокий таксофон готов соединить Вас с кем угодно, но люди, держа у уха мобильные, проходят мимо. Игнорируют.

Хотя звонить бесплатно с любого таксофона можно уже более четырех лет, но пользуются этой возможностью в среднем две минуты в день на одном аппарате, говорят в "Укртелекоме". Тогда как в смартфонах проводят часы.

"Сегодня эти таксофоны уличные никому уже не нужны, они рудименты и поскольку они уже отжили свое и для нас, как для компании, являются полностью убыточными – мы от них отказываемся", – говорит Михаил Шуранов – пресс-секретарь "Укртелекома".

Куда денут демонтированное – еще решают.

Десятилетиями с таксофонов можно было звонить, опустив в монетоприемник две копейки.

В девяностых – оплачивать можно было и специальной карточкой.

Между тем, от старого таксофона, что стоит в Киевской областной больнице, не откажутся, говорят, никогда. Он здесь – с тех пор построили хирургический корпус – более 30 лет.

Звонят с него на внутренние номера больницы, скажем, в реанимацию или на посты медсестер.

А кабина в музее Чернобыля – как портал в прошлое. Именно такие стояли в Чернобыльской зоне. На аппаратах можно выбрать запись рассказов сотрудников атомной станции, которые рассказывают, что делали в первые часы после взрыва.

Юная посетительница музея Елена не сразу сообразила, как пользоваться телефоном с диском.

В доме киевлянина Дмитрия Басецкого- на стене обычной квартиры – таксофоны – совсем старые и современный, которому лет двадцать – Дмитрий их коллекционирует! Один из аппаратов использует как домашний телефон.

"Я когда-то себе очень хотел советский таксофон. Я себе один купил, а потом так случилось, что у меня их еще штук пять появилось", – делится киевлянин.

Один из старых таксофонов из собственной коллекции повесил друзьям в кафе. В него можно бросать монетки – как чаевые. К тому же – он работает.

И если таксофоны и исчезнут с улиц – некоторые из них все-таки продолжат свою жизнь в музеях и в домашних коллекциях.

Как сообщалось, "Укртелеком" реализует проект по развитию оптического доступа к сети интернет и подключает к оптике села, чтобы тысячи их жителей могли пользоваться быстрым интернетом и услугами телевидения. Ранее специалисты рассказывали сайту "Сегодня", что именно отсутствие интернета в селах мешает развитию безналичных платежей в Украине.

О том, как украинцы отказываются от бумажных денег, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Новости "Сегодня" расспросили киевлян о безналичных расчетах

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