Саакашвили объяснил пользу визита Зеленского в Оман

Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди / Фото: president.gov.ua

Деловой визит президента Владимира Зеленского в Оман важен потому, что может принести Украине инвестиций на сотни миллионов долларов.

Об этом экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили пишет на своей странице в Facebook.

"Как я понимаю Зеленского – будучи президентом, я тоже любил летать в страны Залива и не скрываю, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих "согреваний", хорошо нагрела руки экономика моей страны, потому что после этого мы получили более 400 млн долларов инвестиций из Эмиратов и Катара. Эти инвестиции построили аэропорты, порты и десятки отелей, которые дали работу многим тысячам моих сограждан. И, кстати, в отличие от Зеленского я не летал рейсовым самолетом за свой счет, а ездил президентским бортом.

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Хватит цепляться и сравнивать с Мальдивами. В этих странах личные поездки и контакты имеют решающее значение и очень надеюсь, что Украина увидит такую ​​же пользу, как в свое время увидела Грузия", – подчеркнул Саакашвили.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что во время визита в Оман Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди и рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине .

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