Саакашвили займется ситуацией в "Укрзалізниці"

По словам Саакашвили, в настоящее время "Укрзалізниця" брошена на произвол судьбы

Если ситуацию в "Укрзалізниці" не взять под контроль, к концу лета Украина останется без железной дороги. Об этом написал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили на своей страничке в Facebook.

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"Провели совместное заседание с наблюдательным советом "Укрзалізниці", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Если ситуация, которая полностью пущена на самотек, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги", – написал Саакашвили

По его словам, в настоящее время в "Укрзалізниці" практически нет действующего руководителя, и она брошена на произвол судьбы. По его мнению, необходимо срочно принять ряд предложенных им решительных мер. "Необходимо срочно принять целый ряд самых решительных мер, которые я сегодня изложил, а вскоре представлю в письменном виде", – написал Саакашвили. В тренде Грядет подорожание: какими будут цены на бензин и автогаз в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

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Напомним, Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24 филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

По итогам января-марта 2020 года "Укрзалізниця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

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