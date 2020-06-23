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Саакашвили займется ситуацией в "Укрзалізниці"

23 июня, 13:14

По словам Саакашвили, в настоящее время "Укрзалізниця" брошена на произвол судьбы

Если ситуацию в "Укрзалізниці" не взять под контроль, к концу лета Украина останется без железной дороги. Об этом написал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили на своей страничке в Facebook.

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"Провели совместное заседание с наблюдательным советом "Укрзалізниці", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Если ситуация, которая полностью пущена на самотек, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги", – написал Саакашвили

Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

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Напомним, Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24 филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

По итогам января-марта 2020 года "Укрзалізниця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

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Укрзализныця Саакашвили реформы

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