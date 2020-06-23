Саакашвили займется ситуацией в "Укрзалізниці"

Если ситуацию в "Укрзалізниці" не взять под контроль, к концу лета Украина останется без железной дороги. Об этом написал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили на своей страничке в Facebook.
"Провели совместное заседание с наблюдательным советом "Укрзалізниці", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Если ситуация, которая полностью пущена на самотек, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги", – написал Саакашвили
Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.
Напомним, Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24 филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.
По итогам января-марта 2020 года "Укрзалізниця" получила убыток в размере 7 млрд грн.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк