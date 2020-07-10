Сахарук: Цена украинского угля для ТЭС будет привязана к импортному паритету

Украинские теплоэлектростанции (ТЭС) начнут получать уголь с украинских шахт к концу следующей недели по цене, рассчитанной по импортному паритету. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

"Если говорить про ситуацию, которая сложилась в настоящий момент, то она достаточно простая. Вследствие неумелых, непрофессиональных действий, которые начались с лета прошлого года, мы оказались в сложной ситуации. Мы – это все энергетики Украины: и шахтеры, и те люди, которые работают на электростанциях. Решение только в одном – навести порядок. <...> Мы в понедельник (13 июля. – Ред.) запускаем в работу "Добропольеуголь". Наше предприятие, которое стояло пять месяцев. Почему? Потому что в результате сложных долгих переговоров при посредничестве и Министерства энергетики, и Администрации президента был подписан договор на поставку украинского угля на украинские ТЭС. По цене, которая транспарентно, без коррупции показывает, что украинские шахтеры могут зарабатывать деньги в Украине. В понедельник выйдут на работу первые люди в шахты. До конца недели мы начнем отгрузки угля на украинские ТЭС", – сказал Сахарук.

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Он подчеркнул, что в этом договоре для определения цены на уголь используется формула импортного паритета, что делает ресурс самым доступным на украинском рынке.

"Цена, по которой будет поставляться украинский уголь на украинские ТЭС, будет привязана к импортному паритету. Нигде в Украине купить уголь на более выгодных условиях "Центрэнерго" не может. Потому что это на 20% дешевле, чем уголь государственных шахт, на 10% дешевле, чем газ. И самое важное – здесь нет коррупции, потому что невозможно добавить никакую маржу никакому посреднику. Это уголь с шахты на ТЭС. Вот это я называю решением проблемы", – объяснил Сахарук.

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