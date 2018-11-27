"Самое важное открытие за 25 лет": в Мексике нашли месторождение нефти в 1 млрд баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex втрое повысила оценку объемов месторождения Ixachi, найденного в штате Веракрус на юго-востоке страны. Согласно новым данным, оно может содержать более миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, сообщила во вторник компания в своем "Твиттере", – пишет ТАСС.

"Это самое важное открытие на суше за последние 25 лет", – отмечается в "Твиттере" Pemex.

"Согласно приблизительным подсчетам, то, что мы нашли, должно стоить порядка 40 млрд долларов в сегодняшних ценах", – цитирует главу Pemex Карлоса Тревиньо сайт радиостанции Noticias MVS ("Нотисиас МВС").

Напомним, цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник, 26 ноября, после резкого падения по итогам прошлой недели. Аналитики связывают нефтяной обвал с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены на нефть.

В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства.

Страны ОПЕК при этом не смогли договориться об ограничении добычи нефти в 2019 году. Следующее заседание состоится в начале декабря, эксперты считают, что основные договоренности будут достигнуты раньше, на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.