Самоизоляция во время карантина: сколько больничных оплатили

Украинцам оплачивают больничные при самоизоляции во время карантина

Фонд социального страхования Украины получил заявления-расчеты для финансирования листков нетрудоспособности, выданных в связи с изоляцией от COVID-19 на сумму 1,45 млн гривен, сообщили в пресс-службе.

В целом до 15 июня Фонд принял к оплате 1245 больничных листов, которые были выданы застрахованным лицам в случае самоизоляции под контролем или в случае пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения.

"Пособие по временной потере трудоспособности, вызванной изоляцией от коронавирусной болезни, предоставляется Фондом на основании больничного листа с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19 – 11", – пояснили в Фонде.

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Там рассказали, что для открытия листка нетрудоспособности застрахованное лицо, имеющее показания к самоизоляции, должно обратиться к своему семейному врачу в телефонном режиме.

Украинцам напомнили, что есть возможность открытия листков нетрудоспособности дистанционно, поэтому работник не нуждается в посещении больницы.

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"Также с помощью средств электронной связи или бесконтактно работодатель может подать заявление-расчет, по которому Фонд осуществляет финансирование", – рассказали в фонде.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на 500 млн грн для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.

А в марте 2020 года правительство приняло постановление о введении электронных больничных.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская власть продолжает внедрение проекта "Государство в смартфоне" и пытается отменить многие справки, а госуслуги занести в онлайн. Так, например, Минздрав хочет отменить часть справок. Лишние справки и отчеты тормозят работу системы здравоохранения, уверены в ведомстве.

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