Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику

14 апреля, 17:07

Ксения Капустинская

Эксперты фонда перечислили факторы, которые могут изменить ситуацию

Международный валютный фонд (МВФ), который резко ухудшил прогнозы для Украины, также изменил оценку динамики мирового ВВП в 2020 году. Речь об этом идет в материалах фонда. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

Как отмечает в отчете главный экономист МВФ Гита Гопинат, экономический кризис будет, по всей видимости, самым серьезным со времен Великой депрессии 1930-х годов.

"Вследствие пандемии [коронавируса] глобальная экономика в 2020 году резко сократится – на 3%, что намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. При таком базовом сценарии, предполагающем, что пандемия завершится во второй половине 2020 года и от усилий по ее сдерживанию можно будет постепенно отказываться, глобальная экономика вырастет на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности", – говорится в отчете фонда.

Реклама

В частности, прогнозируется, что экономика США в 2020 году упадет на 5,9%, а 2021-м покажет рост на 4,7%. В Китае, как считает МВФ, в этом году спада, невзирая на глобальный кризис, не произойдет, рост экономики будет равен 1,2%, а в следующем — 9,2%. В зоне евро ожидается спад на 7,5% в 2020-м и рост на 4,7% в 2021 году.

Читайте также: Беднейшим странам мира устроят налоговые каникулы от МВФ: список

В тренде
Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денег

При этом в МВФ признают, что ситуация может пойти и по иному сценарию, ведь на нее влияет множество факторов.

"Траектория развития пандемии, интенсивность и эффективность мер сдерживания, масштабы перебоев в поставках, последствия резкого ужесточения условий на мировом финансовом рынке, сдвиги в устоявшихся моделях расходования средств, поведенческие изменения (такие как избегание населением торговых центров и общественного транспорта), последствия для потребительского доверия и волатильность цен на сырьевые товары", – перечисляют в МВФ.

Напомним, ранее в МВФ уже официально объявили о начале мирового экономического кризиса. А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы на карантине без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кризис прогноз ВВП экономический кризис рецессия МВФ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеПолитика
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данные
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данныеЭкономика
Эксперт рассказал, какой запас прочности у экономики и что поможет выйти из кризиса
Эксперт рассказал, какой запас прочности у экономики и что поможет выйти из кризисаЭкономика
Когда дадут первую
Когда дадут первую "карантинную" тысячу: названы срокиЭкономика
Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробности
Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...