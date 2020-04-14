Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику

Международный валютный фонд (МВФ), который резко ухудшил прогнозы для Украины, также изменил оценку динамики мирового ВВП в 2020 году. Речь об этом идет в материалах фонда. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

Как отмечает в отчете главный экономист МВФ Гита Гопинат, экономический кризис будет, по всей видимости, самым серьезным со времен Великой депрессии 1930-х годов.

"Вследствие пандемии [коронавируса] глобальная экономика в 2020 году резко сократится – на 3%, что намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. При таком базовом сценарии, предполагающем, что пандемия завершится во второй половине 2020 года и от усилий по ее сдерживанию можно будет постепенно отказываться, глобальная экономика вырастет на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности", – говорится в отчете фонда.

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В частности, прогнозируется, что экономика США в 2020 году упадет на 5,9%, а 2021-м покажет рост на 4,7%. В Китае, как считает МВФ, в этом году спада, невзирая на глобальный кризис, не произойдет, рост экономики будет равен 1,2%, а в следующем — 9,2%. В зоне евро ожидается спад на 7,5% в 2020-м и рост на 4,7% в 2021 году.

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В тренде Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денег

При этом в МВФ признают, что ситуация может пойти и по иному сценарию, ведь на нее влияет множество факторов.

"Траектория развития пандемии, интенсивность и эффективность мер сдерживания, масштабы перебоев в поставках, последствия резкого ужесточения условий на мировом финансовом рынке, сдвиги в устоявшихся моделях расходования средств, поведенческие изменения (такие как избегание населением торговых центров и общественного транспорта), последствия для потребительского доверия и волатильность цен на сырьевые товары", – перечисляют в МВФ.

Напомним, ранее в МВФ уже официально объявили о начале мирового экономического кризиса. А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы на карантине без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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