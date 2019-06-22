Санкции бьют по России: не может бурить на крупнейшем в мире газоконденсатном месторождении

У России нет технологий и оборудования для разработки шельфа Баренцева моря, пишет Александр Коваленко

Фото: maersk.com.

Российский "Газпром" ликвидировал дочернюю компанию Shtokman Development AG, занимавшуюся проектом разработки и ввода в эксплуатацию Штокмановского месторождения на шельфе Баренцева моря. Газоконденсатного месторождения которое считается одним из крупнейших в мире, с разведанными запасами в 4 трлн кубометров.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

По его словам, на такое решение "Газпрома" повлиял ряд факторов:

Во-первых, сланцевый бум в США и экспансия их сжиженного природного газа на рынок. По сути, разработка и добыча на Штокмановском месторождении не составили бы конкуренции дешевому, в сравнении с российским, СПГ из США.

Во-вторых, санкции, из-за которых партнеры "Газпрома" по разработке Штокмановского месторождения французская Total и норвежская Statoil отказались о сотрудничества, тем самым лишив российскую монополию доступа к необходимым технологиям. У самой же России нет технологий и оборудования для разработки данного шельфа.

Таким образом, "Газпром" оказался в очередной раз за бортом мировых тенденций. Не видать ему экспортного потенциала СПГ США, равно как и возможности осваивать столь вожделенный и богатый шельф, резюмирует военно-политический эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время недавней прямой линии заявил, что с 2014 года, когда Запад ввел санкции, Россия недополучила 50 млрд долларов .

Любопытно, в 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций Запада Россия недополучила 100 млрд долларов. А еще в 2017-м Путин отмечал, что Россия лишилась 160 млрд.

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