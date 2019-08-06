Аналитики рассказали о потерях российской экономики за пять лет

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Санкции и цены на нефть ударили по экономике России: подсчитан ущерб https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C 2019-08-06T15:00:00+03:00 Экономика Аналитики рассказали о потерях российской экономики за пять лет

Пока США вводят новые санкции России, Международный валютный фонд (МВФ) отчитался о потерях Российской Федерации от ограничительных мер с 2014 по 2018 год.

"Санкции замедляли российскую экономику в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.) ежегодно с 2014 по 2018 год, подсчитали аналитики МВФ. Но наибольший ущерб экономическому росту нанесло падение нефтяных цен", – пишет , пишет РБК, ссылаясь на данные отчета о состоянии российской экономики.

Так, негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п. Меньшее влияние на рост ВВП Росии оказали жесткая бюджетная политика (-0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (-0,2 п.п.).

"В совокупности все эти факторы — санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики", – отмечается в материале.

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По подсчетам аналитиков, за пять лет российская экономика выросла на 2,5%, а без учета указанных факторов могла бы вырасти на 5,9%.

"Если убрать санкции, а все остальные факторы оставить, экономика выросла бы на 3,5% за пять лет", - отмечает издание.

Напомним, второй пакет санкций, которые администрация президента США Дональда Трампа ввела в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, официально вступит в силу в конце августа 2019 года.

Как сообщалось, ранее в 2019 году президент России Владимир Путин во время прямой линии согласился, что "жить стало тяжелее". При этом он напомнил, что РФ столкнулась с несколькими шоками в экономике, и "речь здесь не о санкциях".

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