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Санкции против России не будут работают по одной причине: Навальный дал совет Западу

Сегодня, 04:38

Европа и США должны наносить точечные удары против конкретных людей в окружении путина, а не против "абстрактной страны"

Фото: Getty Images
Санкции против России не будут работают по одной причине: Навальный дал совет Западу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/664/8aa/5c76648aac311.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/664/8aa/5c76648aac311.jpg Экономика Европа и США должны наносить точечные удары против конкретных людей в окружении путина, а не против "абстрактной страны"

Санкции, которые ввели страны Запада против России, не дали результатов, поскольку их вводят в отношении госкомпаний. А кроме того США и Великобритания не хотят пока что решать проблему с отмыванием российских денег. Об этом заявил российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью изданию Financial Times.

По мнению Навального, "обуздать" Кремль экономическими ограничительными мерами Запад сможет, лишь сосредоточившись на "друзьях Путина" – тех "могущественных олигархах", которые фактически сконцентрировали в своих руках основной капитал.

Навальный предположил, что, если Запад введет санкции против этих олигархов, тесно связанных с политикой, простые россияне будут "прыгать до потолка" от радости. Действующие же сейчас санкции оппозиционер назвал "хаотичными" и "невнятными", пишет FT.

Навальный считает, что ФБР и британскому правительству "прекрасно известны" те люди, санкции против которых окажутся для Кремля болезненными. При этом, по мнению политика, кампания против российских денег, начавшаяся в Великобритании после отравления Скрипалей, провалилась из-за "могущественных лоббистов" и юристов. Последние, как считает Навальный, десятилетиями жили на британские деньги.

В интервью Financial Times Алексей Навальный также раскритиковал снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски, назвав провальным недавнее решение США.

Говоря о возможном расширении американских санкций и включении в санкционные списки ведущих государственных банков России, Навальный отметил, что они навредят простым россиянам, но не затронут Кремль.

Комментируя санкции в отношении бизнесменов, которых относят к "ближнему кругу" Владимира Путина – Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко – а также миллиардера Виктора Вексельберга, Навальный подчеркнул, что финансовые ограничения никак не повлияли на семьи этих людей и их образ жизни за рубежом.

Напомним, в США опубликовали обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Документ под названием "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" обнародован на сайте Конгресса. 

Ранее, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний.

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Тег США, кремль, Навальный, отмывание денег, олигархи, санкции против России

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