Санкции против "Северного потока – 2": эксперт назвал последнюю надежду России

По словам политолога, рассчитывать на отмену ограничений на проект будет наивно

Фото: nord-stream2.com

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После введения США санкций против газопровода "Северный поток – 2", для России Германия стала последней надеждой. Об этом новостям "Сегодня" сказал политолог Александр Палий. По его словам, последнее заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что "Северный поток – 2" может быть достроен до конца 2020 года, говорит об определенном отрезвлении в Москве.

"Медведев буквально дня два назад говорил, что задержка будет на месяц – два. А сейчас уже на год. Видим определенное отрезвление российского руководства. Они думают, где взять судно-трубоукладчик. Вероятно, рассчитывают на немецкую помощь в модернизации под проект, – отметил Палий.

Он также напомнил слова руководителя российской судостроительной компании о том, что на строительство необходимого для проекта судна уйдет пять-шесть лет. Поэтому РФ делает ставки именно на модернизацию имеющейся техники.

В то же время, отметил политолог, рассчитывать на отмену американцами наложенных на "Северный поток – 2" санкций будет наивно.

"Если американцы что-то принимают на законодательном уровне, повернуть это назад достаточно сложно", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не имеет судов, необходимых для завершения укладки газопровода "Северного потока – 2".

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписалоборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкциии опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проектув целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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