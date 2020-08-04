Санкции против "Северного потока – 2": Германия захотела переговоров с США

Германия готова к переговорам с США по вопросу санкций против проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, передает ТАСС.

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По словам министра, правительство Германии надеется, что Штаты не введут ограничения в отношении участников проекта.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", – сказал Альтмайер в интервью DPA.

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Он считает, что причин для принятия Вашингтоном ограничительных мер против участников проекта нет.

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"В остальном я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут придерживаться норм международного права", – сказал глава Минэнерго Германии.

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

Россия заявила, что намерена достроить газопровод собственными силами. При этом власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода "Северный поток – 2" смогут возобновить не раньше сентября. Кроме того, "Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2". Российские СМИ не исключают, что газовая компания таким способом хочет защитить корабль от санкций США.

Не так давно Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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