Санкции против "Северного потока – 2" получили двухпартийную поддержку в США

Законопроект поддержат две партии, что усилит давление на РФ в вопросе строительства трубопровода

В Палату представителей в четверг, 25 июня, внесли законопроект, который уточняет и расширяет санкции в отношении строительства российского законопроекта "Северный поток – 2". Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, пишет "Голос Америки".

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По словам авторов законопроекта, документ важен, поскольку Россия продолжает пытаться оказывать давление на европейских союзников и их энергоснабжение.

"Пока Соединенные Штаты и Европа вместе вели борьбу с пандемией COVID-19, Россия продолжала принимать усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью строительства газопровода "Северный поток – 2", – говорит Адам Кинзингер.

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Он отметил, что новый законопроект – очередной шаг, который необходимо принять в борьбе с Путиным. Кинзингер добавил, что американцы будут работать с немецкими партнерами над поиском решения, которое позволит удовлетворить энергетические потребности Германии.

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"Газопровод "Северный поток – 2" угрожает не только Украине, но и всей Европе. Энергетика – еще один инструмент, используемый Путиным для попытки установить господство над свободной Европой. Радует, что Конгресс быстро принял дополнительные санкции, чтобы предотвратить завершение этого проекта. Единственный способ подавить амбиции Путина – создание объединенного фронта с нашими союзниками", – добавил конгрессмен Денни Хек, один из авторов законопроекта.

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25 июня госсекретарь Майк Помпео заявил, что строительство трубопровода "Северный поток – 2" с участием Германии идет вразрез с принципами безопасности Европы, которая также должна увеличить свои оборонные расходы.

"Мы считаем Россию серьезной угрозой", – сказал Помпео, подчеркнув, что, если страны Европы, и в частности Германия, тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США. Строительство же "Северного потока – 2", который должен будет качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость Федеративной республики от России, подчеркнул госсекретарь.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию из-за строительства российского газопровода "Северный поток – 2". По его словам, Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод".

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