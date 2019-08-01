Эксперты говорят о победе Украины, но предупреждают - она пока не четкая

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Санкции против "Северного потока – 2": смогут ли США "зарубить" планы России Евгения Давыденко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20nord%20stream%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20nord%20stream%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 2019-08-01T15:45:00+03:00 Экономика Эксперты говорят о победе Украины, но предупреждают - она пока не четкая

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект о введении санкций против "Северного потока – 2". Если быть точнее – речь идет о наказании компаний, которые принимают участие в прокладке российского трубопровода. Документ еще должен пройти голосование в Сенате и в Палате представителей, и только после этого ляжет на стол президента США Дональда Трампа.

Каковы шансы инициативы стать законом и способны ли такие санкции он повлиять на газопровод, который построен уже на 60%? Об этом новости "Сегодня" расспросили экспертов.

По мнению экономиста, замдиректора Института международных отношений Александра Шныркова, Украине рано праздновать победу над российским "потоком".

"Если комитет поддержал, то, как правило, Сенат голосует "за". <…> Но многое зависит от позиции [канцлера Германии] Ангелы Меркель, а также от Украины – что мы будем говорить внутри страны, что будет говорить президент", – убежден он.

Президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар дает более оптимистическую оценку. По его словам поддержка комитете свидетельствует о завершении формальных процедур прохождения законопроекта перед голосованием Сената.

"Как показывает опыт, там уже вопросов не должно возникнуть. Но скорее всего, голосование произойдет после летних отпусков конгрессменов – в конце августа или начале сентября. Учитывая позиции обоих палат американского Конгресса по поводу законопроектов о санкциях в отношении России и "Северного потока – 2", думаю, барьеров не должно быть. Всегда конгрессмены поддерживали санкционные законопроекты. Трамп так или иначе вынужден действовать в русле национальных интересов именно США. Есть и сугубо экономический интерес США – поставки американского сжиженного газа на европейский рынок", – отмечает эксперт.

Однако не все верят, что введение санкций остановит проект. Экономист Борис Кушнирук также подчеркивает роль Германии в реализации проекта.

"Санкции могут ввести, но нужно понимать, что, к сожалению, это не остановит "Северный поток – 2". Он фактически достраивается… Не только в США есть большой бизнес, но и в Европе, а большие компании заинтересованы в том, чтобы был этот "поток". Кроме того, есть политические интересы Германии, которая увеличивает влияние на Европу. Именно через ФРГ идет значительная часть газа, причем не только для нужд самой Германии, но для Европы в целом", – говорит Кушнирук.

С другой стороны, если санкции сделают невыгодным участие в строительстве "Северного потока – 2", это само по себе станет существенным фактором, который может "заморозить" проект.

"Удар [санкциями] нацелен не против компаний-участниц проекта, а против компаний-подрядчиков, без которых технически невозможна реализация этого проекта. <…> От санкций США потери значительно больше, чем выгода от исполнения работ для "Газпрома"", – сказал Гончар.

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В то же время он находит стратегическую цель в мотивах США затягивать введение санкций против "Северного потока – 2".

"Американский замысел с продолжительными санкционными обсуждениями, принятием CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", 2017 – Ред.). США такой неторопливой квазисанкционной политикой, дискуссиями создали поле неопределенности вокруг этого проекта, чем повысили его риски. Именно после принятия CAATSA два года назад компании-партнеры "Газпрома" вышли из проекта. То есть проект реализует сам "Газпром". Хотя CAATSA напрямую не ударил по "Северному потоку – 2" и его строительство началось, эта неопределенность имела стратегическую цель – заставить "Газпром" потратиться как можно больше, "зарыть" как можно больше денег на дно Балтики. Что "Газпром" успешно делает. А теперь, когда деньги пошли не на поддержку режима в Венесуэле, или на войну в Сирии, или в Украине – еще врежут санкциями для полного счастья "Газпрома", – говорит Гончар.

И все же, пока вопрос санкций не решен, предупреждает Шнырков. И подчеркивает: важно, чтобы Украина придерживалась ранее избранного геополитического вектора.

"Украина должна четко говорить: мы не сворачиваем с курса, который взяли при Порошенко. Нюансы могут быть, отклонения могут быть, но мы идем путем евроинтеграции, сотрудничаем с НАТО, с Европой. Если нет кардинальных изменений во внешней политике, и мы продолжим реформы, американцы будут нас поддерживать. Если мы займем позицию равноудаленности и от России, и от Европы, то Америка скажет: "Зачем вы нам нужны?", – резюмировал эксперт-международник.

Кушнирук добавляет: Россия желает использовать Украину, подталкивая ее к подписанию краткосрочного контракта на транзит газа, чтобы выиграть время до запуска "Северного потока – 2". Поэтому соглашаться на предложения Кремля не стоит, уверен экономист.

Напомним, вероятность введения санкций против "Северного потока – 2" уже вызывала бурную реакцию Кремля.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления – это негодный политический инструмент".

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.

Как известно, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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