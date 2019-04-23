Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

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Россия ввела запрет либо ограничения на экспорт в Украину ряда сырьевых товаров, в том числе нефти и нефтепродуктов. 18 апреля было подписано соответствующее постановление правительства РФ, запрет начнет действовать с 1 июня 2019 года.

Решение было преподнесено как ответная мера за санкции, введенные Украиной против России. Как известно, накануне, 10 апреля Кабмин выдал постановление, которым был расширен перечень ограничений на торговлю с Россией. Сайт "Сегодня" разбирался, что изменится в связи с запретом.

Пострадает ли экономика Украины

Россия остается одним из основных поставщиков в Украину нефти и продуктов из нее. В минувшем году, например, в Украину завезли около 3 млн тонн нефтепродуктов из России на сумму 2 млрд долларов. Столько же попало к нам из Беларуси (хотя по факту это тоже российская нефть). На третьем месте по поставкам этого вида топлива – Литва, из которой в Украину поступило менее 0,5 млн тонн.

Транзитные поставки российской нефти и нефтепродуктов через территорию Украины, например, в Европу при этом не попадают под действие постановления, а потому не ограничиваются.

"Решение российских властей не должно никак напрямую отразиться на транзитных соглашениях между сторонами и европейских потребителях. Речь идет именно о вывозе (экспорте) товаров из России в Украину. По этой причине никакие транзитные соглашения этими шагами не нарушаются", – прокомментировала ситуацию для "Сегодня" адвокат Алена Омельченко, партнер и руководитель практики международной торговли юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

В РФ подсчитали, что в целом ограничительные меры коснутся порядка 30% товарооборота между Украиной и Россией на сумму свыше 4,3 млрд долларов (кроме нефти, под запрет попала также продукция легкой промышленности, машиностроения, металлообработки и т.д.).

Министерство экономразвития Украины не озвучивало возможные потери от российских санкций, заявив, что планирует провести дополнительную оценку внедренных Российской Федерацией мер. Однако подчеркнули, что такой запрет со стороны РФ был вполне ожидаемым, а потому меры по минимизации последствий были приняты заранее. "На протяжении последних лет правительство Украины приложило значительные усилия, направленные на постепенное замещение импорта товаров из РФ как за счет наращивания объемов внутреннего производства, так и путем переориентации экспорта на внутренний рынок и диверсификации направлений поставок из других стран, в частности ЕС", – заявили в МЭРТ. При этом в украинском ведомстве заверили, что будут думать над "дополнительными первоочередными действиями по минимизации возможных негативных последствий для экономики Украины".

Между тем, эксперты оценивают возможное влияние "бензиновых санкций" на украинскую экономику по-разному. Ряд экспертов считают, что в результате таких мер со стороны России могут подорожать нефтепродукты, а вслед за ними – и тарифы.

"Решение правительства РФ окажет влияние на внешнеторговый баланс (через счет текущих операций) и способно негативно отразиться на отечественной экономике. Это может сказаться на инфляции в следующие периоды. К примеру, через быстрый рост тарифов", – считает Алена Омельченко.

В то же время в Нефтегазовой ассоциации успокаивают: существенных изменений на украинском рынке не произойдет.

"Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) проанализировала изменения к постановлению РФ от 18 апреля 2019г № 460-25… Из документа не следует, что объемы топлива будут каким-либо образом ограничены. Если компании-поставщики топлива своевременно получат разрешения, ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной", – заявили в Ассоциации.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также уверен, что существенного влияния на украинский рынок запрет РФ на поставку нефтепродуктов не окажет.

"Ситуация больше носит внутрироссийский характер. Нефть и нефтепродукты – это сырьевой товар, а любой сырьевой товар не имеет национальности. Его можно транспортировать откуда угодно и какими угодно путями – в отличие от газа, который можно транспортировать, условно говоря, только по трубе. Будут происходить логистические замены, когда российская компания будет поставлять, например, в Польшу, а на границе другая компания будет отправлять товар уже в Украину", – говорит Борис Кушнирук.

Запрет или разрешение "только для своих"

Возникает вопрос, зачем Россия запретила экспорт нефти в Украину, если это особо не скажется ни на ее доходах (экспорт в Украину составляет 1-2% от всего российского экспорта нефтепродуктов), ни на экономике Украины?

Как уже упоминалось, на самом деле Россия не полностью запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Согласно постановлению правительства РФ, нефть и нефтепродукты входят в перечень товаров, запрещенных к вывозу из России в Украину. Однако бензин и дизельное топливо отнесли к другой категории товаров – тем, которые ввозить в Украину все-таки можно, но только на основании разрешений, выдаваемых минэкономразвития Российской Федерации. И в этом состоит особенность российских санкций против Украины.

"Россия таким образом хочет просто монополизировать поставки нефтепродуктов в Украину. Не исключаю, что появится какая-нибудь компания, которая будет получать разрешение на поставку российского топлива в Украину. Не обязательно российская, она может находиться в Европе", – говорит Борис Кушнирук.

В Беларуси тоже проблемы с российскими нефтепродуктами

Однако в последние дни Россия решила усилить "нефтяное давление" на Украину, пожертвовав ради этого даже отношениями со своим давним партнером – Беларусью. Как сообщал сайт "Сегодня", в Беларуси на днях обнаружили, что качество нефти, поступающей из России на нефтеперерабатывающие заводы, резко ухудшилось. При таком качестве сырья возникла угроза выхода из строя оборудования белорусских НПЗ. Дефицит горючего стал чреват срывом посевной, что несет угрозу экономической ситуации во всей стране. В связи с возникшими проблемами белорусы решили временно ограничить поставки нефтепродуктов по экспортным направлениям. В том числе и в Украину.

Однако в Нефтегазовой ассоциации напоминают: горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств. В случае дефицита поставок из одних направлений можно будет увеличить импорт из других регионов. Правда, не исключено, что изменение логистики несколько "подкорректирует" цены, то есть бензин может подорожать.

"Степень диверсификации рынка Украины превышает уровень многих европейских государств. С 2017 года топливо в Украину поступает более чем из 10 стран с использованием всевозможных логистических схем — морской, железнодорожной, автомобильной и трубопроводной, что позволяет в сжатые сроки организовать любые поставки. Поэтому, в случае задержки выдачи разрешений компаниям-поставщикам топлива, рынок Украины быстро переориентируется на поставки из других стран: Польши, Румынии, Венгрии и др. В таком случае возможны незначительные колебания стоимости топлива в связи с изменением логистических маршрутов поставок", – говорят специалисты НАУ.

Юристы говорят, что в сложившейся ситуации Украина может оспорить действия России в Органе по разрешению споров Всемирной торговой организации. Впрочем, перспективы положительного для Украины решения вопроса в этой инстанции видятся им сомнительными.

"Единственный очевидный способ оспаривания – обращение в Орган по разрешению споров ВТО. Международные коммерческие арбитражи неправомочны рассматривать подобные споры. Но перспектива разбирательства в ВТО довольно сомнительна: в рамках недавнего дела о транзите РФ доказала обоснованность ограничений на перевозки, сославшись на защиту "существенных интересов безопасности". Весьма вероятно, что данный аргумент может быть использован и в новом споре. При этом, Украине вправе расширить свои ответные меры. Под этим углом значимой видится задача создания отечественного механизма частичного ограничения импорта/экспорта товаров (лицензирования)", – говорит адвокат "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко.

Напомним, 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины или перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.

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