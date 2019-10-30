Санкции России против Украины: эксперты объяснили, что эффект – минимальный

/ Фото: AFP

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1 ноября исполняется ровно год с тех пор, как правительство России по указу президента РФ ввело "специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины". При этом опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты считают, что последствия этих санкций для Украины минимальны.

"Взаимозависимость украинской и российской экономик за последние годы существенно изменилась. Если в 2014-м это был высокий уровень взаимозависимости, то сейчас – крайне низкий. Поэтому Россия сейчас уже ограничена в санкционной политике. Серьезно подорвать украинскую экономику могло бы то, если бы Россия пошла на полную блокировку транзита и экспорта в нашу страну энергоносителей, начиная от газа и заканчивая углем, нефтью и нефтепродуктами. И заставила бы применить такую же блокировку политически зависимые от нее страны, например Беларусь. Это действительно могло бы повлиять на нашу экономику. А все остальное – то, что Россия применяет, – это, безусловно, имеет какой-то экономический эффект, но уже не способно даже затормозить рост украинской экономики", – уверен экономист Алексей Кущ.

По его мнению, отрицательный эффект от российских санкций может исчисляться лишь сотыми, а то и тысячными долями процента от ВВП. Хотя, что касается отдельных финансово-промышленных групп, негативный эффект может быть весьма ощутимее.

"Например, капитализация какой-то санкции составляет 1 млрд гривен. В масштабах страны это копейки, ВВП даже не ощутит потери этого миллиарда. А в границах какой-то финансово-промышленной группы миллиард гривен – это существенная часть дохода", – объясняет Алексей Кущ.

Подробности узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Экономический фронт: как повлияли антиукраинские санкции России на нашу экономику

Напомним, с 1 ноября 2018 года в санкционном списке России оказались 322 физических лица – граждане Украины и 68 юридических лиц.

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