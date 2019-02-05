Санкции США бьют по Венесуэле: в Мексиканском заливе застряла "флотилия" нефтетанкеров

Из-за ограничений США сырье не поступает на внешний рынок, нефтяники бьют тревогу

Фото: unsplash.com / lewis pratt.

Санкции США бьют по Венесуэле: в Мексиканском заливе застряла "флотилия" нефтетанкеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/939/c24/5c5939c24db67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/939/c24/5c5939c24db67.jpg 2019-02-05T09:37:00+02:00 Экономика Из-за ограничений США сырье не поступает на внешний рынок, нефтяники бьют тревогу

В Мексиканском заливе образовалась "флотилия" танкеров, на которых находится 7 млн ​​баррелей венесуэльской нефти. Существенная часть этого топлива была закуплена до вступления в силу нефтяных санкций США против Венесуэлы, а теперь владельцы черного золота не могут найти новых покупателей, передает Reuters.

Ранее, как отмечает агенство, одни только США покупали у Венесуэлы до 500 тысяч баррелей нефти в день. Теперь же из-за ограничений США сырье не поступает на внешний рынок. Как добавляет The Wall Street Journal, экспорт венесуэльской нефти после введения санкций США против PDVSA резко сократился, а действия Белого дома подталкивают нефтяную промышленность страны к краху.

Венесуэльская нефть заполняет сейчас внутренние нефтехранилища и почти не идет на экспорт. Производство также падает из-за проблем с квалифицированными рабочими, которые массово увольняются в условиях гиперинфляции и задержки зарплат.

"Это абсолютная катастрофа. Нет почти никакого способа транспортировать нефть", - приводит издание мнение главы нефтяного профсоюза Луиса Эрнандеса.

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Кроме того, чтобы сернистая и тяжелая венесуэльская нефть была пригодна для переработки, ее необходимо разбавлять более легкой, с чем тоже возникли большие проблемы. Танкеры, перевозящие нефтепродукты, связанные с российским "Лукойлом", испанским Repsol SA и американским Chevron, были остановлены или перенаправлены в связи с проблемами оплаты со стороны Венесуэлы, рассказали источники издания.

Все это может повлиять на мировые рынки значительно больше, чем ожидалось ранее, считают специалисты.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей:

В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

Позже Гуайдо также поддержали страны группы Лимы, которая была создана с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле. В состав группы вошла большая часть стран Южной и Центральной Америки, а также Канада и Сент-Люсия. Барбадос, Гренада, Ямайка, Уругвай, США и Европейский союз выказали поддержку организации, не становясь при этом ее членами.

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