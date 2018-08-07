Санкции США против Ирана взвинчивают цены на нефть

Сегодня, 11:24

Стоимость барреля эталонной марки Brent поднялась выше 74 долларов

Фото: AFP
Фото: AFP

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов сегодня, 7 августа. Инвесторы ожидают, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана.

Так, цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:15 по киевскому времени повысилась до 74,14 доллара за баррель.

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СЕРГЕЙ КОРСУНСКИЙ

Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал до 69,22 доллара за баррель.

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По самым высоким оценкам, экспорт иранской нефти может сократиться на 1 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 2,5 млн б/с после вступления в силу энергетической части американских санкций в начале ноября.

Однако ряд экспертов полагают, что Китай, на который приходится порядка четверти продаваемой Ираном нефти, может не согласиться с требованиями Вашингтона. Ранее СМИ сообщили, что США так и не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефтиКроме того, Тегеран продолжает поиск новых рынков сбыта.

Июльское сокращение нефтедобычи в Саудовской Аравии, о котором много говорили на рынке последние пару сессий, вероятно, было разовым явлением. Многие инвесторы и аналитики полагают, что Россия и Саудовская Аравия компенсируют сокращение поставок из Ирана.

Напомним, из-за недавнего решения по сделке ОПЕК о постепенном наращивании добычи нефти Россия пересмотрела прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличила его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн.
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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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