Санкции США против "Северного потока – 2": появилась реакция Германии

Ангела Меркель не будет добиваться контрсанкций на меры против российского газопровода

/ Фото: AFP

Германия в очередной раз выступила против санкций, которые Вашингтон грозится наложить на компании, связанные со строительством российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом, выступая в Бундестаге 18 декабря, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, добавив, что давление с американской стороны может усложнить переговоры о транзите российского газа после 2019 года между Украиной и Россией.

"Переговоры проходят относительно обнадеживающе, и в этой связи было бы неправильно, если бы Украина осталась бы без транзитных сборов ... С другой стороны, у нас есть вот эта позиция по "Северному потоку – 2", – отметила она.

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При этом Германия не станет вводить контрсанкции, добавила Меркель.

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"Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобную практику", – сказала немецкий канцлер.

Напомним, 17 декабря Сенат одобрил проект оборонного бюджета США на следующий год, в котором предусмотрены санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Ранее, 11 декабря, соответствующий документ поддержала Палата представителей. В силу он вступит после подписания президентом Дональдом Трампом.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Северный поток – 2" пытается избежать санкций. Оператор проекта компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ. По данным издания Bild, изначально прокладка труб не должна была осуществляться в этот период из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц. Однако из-за позднего получения разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании и из-за возможного введения санкций США в начале 2020 года Nord Stream 2 якобы решили ускорить процесс.

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