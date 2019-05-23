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Санкционный удар по России: порты Черного моря потеряли миллионы рублей

23 мая, 15:56

Украинское министерство подсчитало убытки российских портов

Фото: Администрация морских портов Украины / Facebook
Фото: Администрация морских портов Украины / Facebook.

Порты временно оккупированного Крыма и Российской Федерации, находящихся в черноморском бассейне в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн российских рублей (около 310 млн гривен). Такие данные обнародовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"Такие негативные экономические последствия являются результатом санкционной политики международных партнеров и Украины", - отмечает ведомство.

В состав "Администрации морских портов Черного моря" входят не только морские порты временно оккупированного Крымского полуострова – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, но и порты Краснодарского края в частности те, что находятся в городах Новороссийск, Сочи, Туапсе, Тамань, Геленджик и Анапа.

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По сравнению с другими годами, в частности 2015, 2016 и 2017-м, ежегодный доход "Администрации морских портов Черного моря" составлял от 32 млн до 153 млн рублей. Но в 2018 году ситуация существенно изменилась.

"Анализ имеющейся в распоряжении МинВОТ информации свидетельствует о том, что в 2018 году доходы "Администрации морских портов Черного моря" составляют 359,6 млн рублей, однако расходы составили 1,1 млрд российских рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 годы стало неприбыльным, а его убытки в 2018 году составили более чем 760 млн рублей", – говорится в сообщении.

"Убыточность "Администрации морских портов Черного моря", является одним из главных результатов комплексной, скоординированной санкционной политики ЕС, США и Украины", – подчеркивает МинВОТ.

Напомним, в 2017 года Украина ввела санкции против филиалов так называемого "Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морских портах". А в 2019 году был введен в действие ряд санкций против российских юридических и физических лиц, в частности компаний, которые были причастны к организации через железнодорожных и автопассажирских перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переправу.

Кроме того действия России в Азовском и Черном морях осуждают и на Западе. Так, 25 октября в Европарламенте была принята резолюция, которой осуждаются действия России в Азовском море, милитаризация оккупированного Крыма и блокада украинских портов.

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Тег Россия, Крым, Черное море, убытки, санкции, порты , оккупация Крыма, МинВОТ

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