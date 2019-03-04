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Санкции против Януковича и его соратников: ЕС принял важное решение

Сегодня, 12:34

Одного фигуранта исключили из списка, его имя не указывается

Фото: AFP
Санкции против Януковича и его соратников: ЕС принял важное решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfd/e7d/5c7cfde7ddf73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfd/e7d/5c7cfde7ddf73.jpg Экономика Одного фигуранта исключили из списка, его имя не указывается

Европейский Союз (ЕС) продлил до 6 марта 2020 года санкции в виде замораживания активов экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его 11 соратникам.

Соответствующее решение принято сегодня, 4 марта, в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения).

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС во вторник.

Один фигурант исключен из списка. Официально его имя пока не названо. Фамилия будет указана завтра.

Ранее СМИ сообщали, что из списка могут исключить бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева, который оспорил решение ЕС в суде.

ЕС ввел санкции против 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств, в марте 2014 года. Срок действий ограничительных мер несколько раз продлевался на год. В этом году он истекает 6 марта. В последнем списке находилось 13 человек, некоторые были исключены по разным причинам.

В феврале 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС включил в черный список еще восемь россиян за инцидент в Керченском проливе и нарушение суверенитета Украины. 

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Тег Янукович, ЕС, Евросоюз, санкции

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Источник:

Интерфакс-Украина

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