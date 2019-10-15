Санкции за Сирию: США повысят пошлины на сталь из Турции до 50%

Почему Трамп пошел на экономические меры, рассказали в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны. При этом, как сообщил высокопоставленный чиновник президентской администрации США, Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

"Тарифы на сталь будут увеличены обратно до 50%. И США также немедленно прекратят переговоры под руководством госсекретаря Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на 100 млрд долларов", - сказал чиновник Белого дома во время телефонного брифинга.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

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"Учитывая нынешнюю экономическую слабость Турции, сегодняшние действия являются серьезными и направлены на то, чтобы сосредоточить внимание Турции на серьезности ситуации на северо-востоке Сирии. Но мы по-прежнему привержены достижению урегулирования ситуации путем переговоров, и именно поэтому президент поручил высокопоставленной делегации, как можно скорее, отправиться в Анкару, чтобы посмотреть, что мы можем", – добавил представитель Белого дома.

Напомним, Вашингтон вводит санкции против Анкары из-за масштабной военной операции Турции на севере Сирии. Операция "Источник мира" началась 9 октября. В этой операции, кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

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Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государстве является создание 480-километровой зоны, свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

Карта: Bloomberg

При этом сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. НАТО, Евросоюз, Канада, США и Иран раскритиковали действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Но единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

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