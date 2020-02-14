Сантехники с массажистами: кого украинцы чаще ищут в сети и сколько платят

Услуги сантехников, заказанных через онлайн-сервис в 2019 году обошлись украинцам в миллионы гривен

/ Фото: Pixabay

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Не секрет, что покупки в сети давно стали для украинцев нормой. Сейчас онлайн ищут не только смартфоны, одежду или косметику, но и необходимых специалистов. Ведь если нужно собрать мебель, прочистить трубы или же, например, перевезти коробки — можно просто найти в интернете тех, кто сможет предоставить таких услуги. Сайт "Сегодня" рассказывает, какие услуги пользуются наибольшей популярностью и сколько украинцы тратят на них.

Сантехники и курьеры — кого ищут украинцы

По данным онлайн-сервиса Kabanchik.ua, за 2019 год украинцы совершили 539 тыс. заказов, что на 29% больше по сравнению с 2018 годом. Интересно то, что чаще всего в интернете искали курьеров, клинеров (уборщиков) и сантехников, а самым популярным сервисом прошло года стали услуги доставки (53 тыс. заказов).

"Украинцы постоянно ищут курьеров через интернет. Это объясняется тем, что люди все больше ценят свое время и не хотят тратить его на мелкие бытовые дела. В основном по этой причине растет спрос также и на другие услуги", – рассказывает маркетолог Ольга Сорока.

ТОП-5 категорий по количеству заказов на сайте выглядит так:

Курьерские услуги (доставка посылок, покупок, корреспонденции, подарков) – 53 тыс. заказов.

Услуги сантехника – 39 тыс. заказов.

Ремонт крупной бытовой техники – 30 тыс. заказов.

Строительные работы (отдельные или комплексные специализированные услуги) – 28 тыс. заказов.

Клининговые услуги (комплексная и частичная уборка жилья, офисных помещений) – 27 тыс. заказов.

Зато услуги шиномонтажа оказались практически не востребованы в сети — всего 260 заказов за год. Большинство водителей предпочитает менять резину в шиномонтажной мастерской, которые расположены вблизи от дома или места работы.

А вот по данным аналитики компании OLX, в 2019 наиболее популярными стали услуги грузоперевозок и аренды автомобилей. Также часто украинцы искали специалистов по массажу, наращиванию ресниц и ремонтников. Эти услуги вошли в ТОП-5 и в 2018 году.

Аренда авто — 295,5 млн запросов.

Грузоперевозки — 280,1 млн запросов.

Наращивание ресниц — 211,9 млн запросов.

Массаж — 210,8 млн запросов.

Ремонт квартир — 197,4 млн запросов.

Сколько тратят украинцы на услуги

По данным Kabanchik.ua, в минувшем году средний чек на платформе составил 1486 грн.

Так, 4,7 млн грн украинцы потратили на курьерские услуги, услуги сантехника обошлись в целых 10 млн. грн, а на ремонт крупной бытовой техники в 2019 году украинцы потратили 6.4 млн грн.

Средний чек в категории ТОП-5 самых популярных услуг:

Строительные работы – 9700 грн.

Клининговые услуги – 1000 грн.

Сантехник – 597 грн.

Ремонт крупной бытовой техники – 456 грн.

Курьерские услуги – 160 грн.

Летом – ремонт, а под Новый год — курьеры

Украинцы ищут различные услуги в интернете по-разному в зависимости от времени года. Например, спрос на курьерские услуги возрастает под Новый год и в День святого Валентина, ведь доставить подарок курьером намного быстрее, да еще и сюрприз получится сделать.

А вот в период отпусков и летних каникул актуальны услуги передержки домашних животных. Строительные и отделочные работы чаще заказывают летом. Это время года считается строительным сезоном. Также в летний период возрастает спрос на ремонт и установку некоторый бытовой техники.

"К лету количество заказов на установку кондиционера значительно возрастает. Пик популярности этой услуги приходиться c июня по август. Так, например, если в период с марта по май на установку кондиционера было создано около 500 заказов, то с июня по август количество заказов выросло до 4500 тыс.", — рассказывает Ольга Сорока.

В компании OLX нам рассказали, что частота поиска услуг варьируется в зависимости от дня недели и от того, в какое время их ищут. Наибольшее количество запросов в 2019 году приходилось на понедельник — около 119 млн запросов за весь год (в среднем, по 2,8 млн запросов приходилось на каждый понедельник).

"Далее активность пользователей постепенно снижается, и к концу недели средний показатель составляет 79 млн. Перевозка и аренда автотранспорта, авто/мото услуги лидируют по популярности в течение всей недели. Наименьшим спросом пользуются услуги обслуживания фото- и видеотехники — в среднем не более 83 тыс. запросов в неделю, а также услуги психолога — в среднем 756 тыс. запросов", — отмечают в компании.

В компании добавляют, что стабильно высоким остается спрос на услуги массажа — в среднем от 7 до 9 млн запросов за год (запросы осуществлялись ежедневно с начала рабочей недели). Утром наиболее востребованы аренда транспорта и автомобильные услуги. А к вечеру на лидирующие позиции выходит поиск сырья и различного оборудования.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как реклама в интернете угадывает наши желания и планы. Подробности – в сюжете.

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