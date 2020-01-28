САП хочет нанять еще 11 человек на зарплату в 75 тысяч гривен – Холодницкий

Руководитель САП говорит, что зарплаты в его ведомстве выше, чем в Офисе генпрокурора

Назар Холодницкий / Фото: Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура, от которой президент Зеленский еще летом требовал доказательств эффективности, привлекает новых сотрудников высокими зарплатами. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора, руководитель САП Назар Холодницкий.

"Сейчас объявлен конкурс (на должности прокуроров САП). Чем мы будем привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет", – отметил Холодницкий.

Он заявил, что в САП проводят дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, который пройдет по новым правилам.

И подчеркнул, что в конкурсе на работу в САП проходной балл по знанию законодательства будет выше, чем в Офисе генерального прокурора.

Реклама

При этом Холодницкий пожаловался, что просил генерального прокурора увеличить штат на 50%, до 70 человек, но позволили открыть лишь несколько вакансий.

Сейчас в САП работают 35 прокуроров.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что зарплата директора госпредприятия "Антонов" Александра Донца оказалась выше, чем у украинских министров и народных депутатов. Он получает 1,2 млн гривен в месяц.

Мы также писали, что зарплата председателей фракций и групп в парламенте, численность которого скоро могут сократить до 300 депутатов, в декабре 2019 года составила от 32 тыс. до 42 тыс. гривен.

Однако еще осенью парламентарии просили увеличить им зарплату до 70-100 тыс. гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама