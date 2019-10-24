САП имеет три экспертизы, подтверждающие законность "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ

Орган обвинения пытался всеми средствами получить желаемые ответы, говорит Дмитрий Вовк

/ Фото: AFP

Специализированная антикоррупционная прокуратура имеет минимум три экспертизы, подтверждающие правильность формулы "Роттердам+", но их они не интересовали, поскольку не позволяли рассчитать мифические убытки и предъявить обвинение.

Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, ссылаясь на интервью адвоката Натальи Дригваль изданию "Главком".

Экс-глава НКРЭКУ также обратил внимание на методы, которыми сторона обвинения пыталась получить от экспертов необходимые следствию выводы – путем манипуляций с вопросами и подталкивая экспертов к "правильным" ответам.

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"Long-read о деле с юридическими нюансами по делу "Роттердам+". Несколько интересных цитат:

1. Орган обвинения пытался всеми средствами, меняя по нескольку раз вопрос, получить от экспертов желаемые ответы, которые бы подтвердили версию следствия о необоснованности формулы "Роттердам+" и наличие мифических убытков.

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2. В настоящее время подтвержден факт, что САП получила минимум три, я подчеркиваю, три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.

3. Но не интересовали такие выводы, поскольку они не позволяли рассчитать "убытки" и сформулировать подозрение", – процитировал адвоката Дмитрий Вовк.

Напомним, адвокат Ирина Одинец заявила, что экспертизы по "Роттердам+" опровергают наличие убытков от формулы .

Также сообщалось, что адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль заявила, что САП признает манипуляции с экспертизами по делу "Роттердам+" с целью получения нужных следствию выводов о якобы необоснованности формулы.

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