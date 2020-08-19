Саудиты думают, что сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти продлится и через два года

Крупнейшее в истории сокращение добычи нефти может продлиться и после апреля 2022 года

Страны ОПЕК+ должны до конца сентября компенсировать отставание в графике сокращения добычи нефти, а в дальнейшем полностью выполнять свои обязательства безотлагательно. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает ТАСС.

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По его словам, соглашение ОПЕК+, "возможно, придется продлить и после апреля 2022 года", когда оно должно завершиться.

"Это важно, что мы приступили к реализации согласованного графика компенсации недостающего сокращения добычи. Но мы должны оставить этот механизм в прошлом и завершить все планы по компенсации до конца сентября", — заявил он.

В июле соглашение ОПЕК+ было исполнено на 95%, то есть фактически удалось убрать с рынка 9,2 млн б/с. Только на 3% свои обязательства по соглашению выполнил Габон. Далее следуют Конго (54% от плана), Экваториальная Гвинея (66% от плана). Ирак и Нигерия в июле сократили отставание от графика и выполнили соглашение на 85% от плана обе. Самый высокий показатель исполнения у Саудовской Аравии (103% от плана) и Кувейта (101% от плана).

Страны "не ОПЕК" в июле снижали добычу на 96% от плана (в июне — 98%). В частности, Россия сократила добычу нефти на 2,409 млн б/с, выполнив соглашение на 96%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что далеко не все страны, которые добывают нефть, могут легко остановить процесс нефтедобычи в случае перенасыщения рынка.

День 20 апреля уже вошел в историю рынка нефти как день, когда финансовые обязательства на поставки – фьючерсы – упали в цене ниже нуля. Что, по сути, означало: продавцы должны доплачивать покупателям за то, чтобы те забрали у них обязательства по поставкам добытой нефти.

Поэтому в рамках сделки ОПЕК++ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На спешно созванной телеконференции в воскресенье, 12 апреля, участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут 13 апреля, если соглашение не будет заключено.

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