Саудовская Аравия согласилась покупать украинское молоко

Компетентные органы согласовали необходимый ветеринарный сертификат

Фото: Pixabay

После согласования международного ветеринарного сертификата на экспорт рыбы и рыбных продуктов в Сербию, Украина согласовала аналогичный документ для поставок украинского молока и молочных продуктов в Саудовскую Аравию.

Об этом 24 июня информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Компетентные органы Украины и Королевства Саудовская Аравия согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта молока и молочной продукции из Украины", – сказано в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что в июне Украина согласовала формы аналогичных документов на экспорт ряда продуктов в Катар, среди которых молочные продукты.

Напомним, в 2018 году Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.

Сообщалось также, что в Украине за прошлый год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Подробнее смотрите в сюжете:

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