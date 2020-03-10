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Саудовская Аравия выступает против встречи ОПЕК+ в мае-июне

10 марта, 18:02

Виктория Подолянец

Министр энергетики Саудовской Аравии разочарован неспособность проявить внимание к важным вопросам во время кризиса

После черного понедельника, когда цены на нефть беспрецедентно снизились, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне, сообщает Reuters.

"Я не вижу смысла в проведении встреч в мае-июне, которые лишь продемонстрировали бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", – сказал принц Абдулазиз бен Салман.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "нефтяная война" России с ОПЕК (в первую очередь с Саудовской Аравией), в ходе которой стоимость нефти рухнула почти до 30 долларов, негативно отразилась на акциях российских компаний.

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Напомним, из-за провала переговоров о сокращении добычи нефти страны ОПЕК потеряли около 500 млн долларов за сутки.

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После вспышки COVID-19 представители ОАЭ надеялись, что в пятницу, 6 марта, на заседании министров ОПЕК+ удастся достичь соглашения с Россией по дополнительному сокращению добычи нефти на второй квартал 2020 года. Ограничение объема добычи должно было способствовать снижению цен на "черное золото", однако Россия не согласилась.

При этом украинским автолюбителям снижение цен на нефть не гарантирует удешевления топлива в рознице. Подешевеет ли бензин – неизвестно, ведь в прошлом году, несмотря на падение нефти и доллара, цена на автомобильное топливо лишь возросла:

Все подробности в спецтеме Цены на нефть и обвал рынков

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нефть Россия ОПЕК Саудовская Аравия цена на нефть

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