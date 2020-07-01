Сбережения украинцев сократились: как выросла разница между доходами и расходами

"Проедать" свои финансовые запасы украинцы начали еще до карантина

Сбережения украинцев, перед которыми вновь возникла угроза карантина, в январе-марте 2020 года сократились на 61,1 млрд грн. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

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В первом квартале 2020 года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн.

Как сообщает Госстат, в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 7,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 года увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 16 055 грн, что на 1 457 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Расходы населения в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 8,6%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине весной 2020 года остановился рост реальных доходов населения. Так, в полностью карантинном апреле реальная зарплата в стране снизилась на 0,5%. Падение произошло впервые с марта 2016 года, впрочем, цены в стране тоже почти не растут.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, повышен прожиточный минимум, а следом за ним и пенсии с социальными выплатами. Прожиточный минимум в стране в этом году меняется дважды – в июле и в декабре.

А о том, как накопить себе на пенсию, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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