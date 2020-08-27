СБУ накрыла скандальную "пирамиду", укравшую у украинцев 250 млн долларов

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали скандальную "пирамиду" для завладения средствами украинцев.

Реклама

Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан, сообщает пресс-служба СБУ.

Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долларов. К организации махинаций были причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования "пирамиды", с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тыс. долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленоіе на подконтрольных юрлиц, говорится в сообщении.

В тренде Гривня ослабла по отношению к доллару и евро: курс Нацбанка

Реклама

Добавим, что СБУ не раскрывает название "пирамиды", однако на опубликованных спецслужбой фото можно узнать сертификаты B2B Jewelry, а также ювелирный магазин организации.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала мошенническим проект B2B Jewelеry.

Также ранее сообщалось, что на рынке недвижимости активизировались мошенники:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама