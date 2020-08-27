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СБУ накрыла скандальную "пирамиду", укравшую у украинцев 250 млн долларов

27 августа, 20:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пирамиду B2B Jewelry накрыла СБУ - фото и подробности операции – новости Украины

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали скандальную "пирамиду" для завладения средствами украинцев.

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Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан, сообщает пресс-служба СБУ.

Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долларов. К организации махинаций были причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования "пирамиды", с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тыс. долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленоіе на подконтрольных юрлиц, говорится в сообщении.

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Добавим, что СБУ не раскрывает название "пирамиды", однако на опубликованных спецслужбой фото можно узнать сертификаты B2B Jewelry, а также ювелирный магазин организации.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала мошенническим проект B2B Jewelеry.

Также ранее сообщалось, что на рынке недвижимости активизировались мошенники:

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СБУ мошенники пирамида B2B Jewelry
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