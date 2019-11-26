СБУ раскрыла схему незаконной растаможки иномарок: подозревают глав региональных ГФС, прошли обыски

Проведено около 40 обысков в служебных помещениях Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни

Служба безопасности Украины подозревает руководителей нескольких таможен ГФС на сделках с импортом автомобилей. Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни организовали противоправный механизм растаможивания иномарок. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около тысячи авто, чем нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривен", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что уже проведено около обысков во Львовской, Ивано-Франковской на Ровенской областях. Во время следственных действий в служебных помещениях правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконном растаможивании авто. По результатам следственных действий решается вопрос о наложении ареста на 48 элитных автомобилей.

Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблачено СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен по реализации транспортных средств. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщило издание ZAXID.NET, оперативники СБУ провели обыски в офисах двух львовских компаний, которые занимаются импортом и продажей автомобилей и мотоциклов из-за рубежа – "Любэ авто" и "Мотолайк". Обыски проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в рамках расследования о возможных злоупотреблениях при импорте и последующей продажи автомобилей из США и ЕС.

В управлении СБУ во Львовской области изданию ZAXID.NET подтвердили факт обысков в компаниях "Любэ авто" и "Мотолайк", отметив, что обыски проводили киевские сотрудники, а местные оперативники СБУ в операцию не вовлечены. Известно также, что обыски одновременно проходили в примерно 20 различных помещениях, в том числе и на таможне.

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Напомним, ранее масштабный механизм незаконного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, который нанес миллионные потери госбюджету, блокировали сотрудники СБУ в Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что в Украину через Львовскую таможню ГФС, при участии самих работников таможни, ввозились крупные партии брендовой одежды по поддельным документам.

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