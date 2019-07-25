СБУ задержала российский танкер, а госдолг Украины вырос в долларах: итоги дня

Стало известно, сколько украинцев удовлетворены тем, как складывается их жизнь

Фото: СБУ

Общество

Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в 2018 году. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, и сегодня он зашел в порт Измаила Одесской области. Подробнее читайте в нашем материале "СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайн".

1 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

48% украинцев сейчас удовлетворены тем, как складывается их жизнь в целом, 27% – насколько удовлетворены, настолько и не удовлетворены, 19% – не удовлетворены. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС. Средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 до 5 составляет 3,4 балла. По сравнению с 2017 годом доля тех, кто доволен тем, как складывается их жизнь, увеличилась с 39% до 48%, средняя оценка удовлетворенности – с 3,3 до 3,4.

831 493 заявления подали в вузы в этом году поступающие на бакалавра и магистра на основе 11 классов на дневную форму обучения. ТОП-5 высших учебных заведений по популярности среди абитуриентов выглядит следующим образом: Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (41412 заявлений), Львовский национальный университет им. Ивана Франко (36 078), НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (35 242), НУ "Львовская политехника" (29 939) и Киевский национальный торгово-экономический университет (24 233). ТОП-5 самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений: филология (65 419), право (65 077), менеджмент (50207), компьютерные науки (39 376) и педагогика (35 605).

Международный комитет Красного Креста доставил 25 июля в отдельные районы Донецкой и Луганской областей 154,5 тонны гуманитарной помощи: лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы.

31 214 взрывоопасных предметов пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили с начала текущего года.

Украина заняла 47 место в рейтинге инновационных стран мира Global Innovation Index 2019 и опустилась на четыре позиции. Она занимает второе место среди относительно бедных европейских стран (с доходом ниже среднего уровня).

Оснащены уже 80% или 65 тысяч жилых домов в Украине счетчиками тепловой энергии. Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. Лидерами по количеству жилых зданий, оснащенных узлами коммерческого учета тепловой энергии, являются Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области. Худшие показатели демонстрируют Кировоградская, Луганская и Тернопольская области.

Экономика

Укрепил на 3 копейки до 25,49 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 26 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 июля.

Вырос на 33,5% за первое полугодие переводов рынок внутригосударственных, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года. В пределах Украины переведено 93,28 млрд грн или 3465 млн долл. США в эквиваленте. Наибольший объем переводов – 68,2% осуществили две системы перевода средств – FORPOST (компания "Пост Финанс") и "Почтовый перевод" (Укрпочта).

1099 млн долларов было переведено в Украину за первое полугодие через банки, карточные системы и почтовые отделения, а отправлено из страны – 168 млн долларов (в эквиваленте).

Вырос на 2,5% совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года – до 80,35 млрд долларов. При этом в национальной валюте госдолг снизился на 0,19% – до 2,102 трлн грн. В целом с начала года совокупный госдолг увеличился на 2,59%, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 1,83%.

Ветроэлектростанцию "Лисова-2" (Коростенский р-н Житомирской обл.) мощностью 57 МВт намерена построить компания "Винд Солар Энерджи". В рамках проекта планируется установить 19 ветроустановок по 4,2 МВт. Высота башен составит 130 м. Срок эксплуатации станции – 20 лет.

Украинские банки ожидают дальнейший рост кредитования и приток депозитов, в то же время отмечают рост рисков, особенно кредитного. Об этом говорят результаты опроса Национального банка. 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 70% – розничных.

Увеличил до 14,2464% Кабинет министров размер доли ЕСВ в августе 2019 года, направляемой на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве. Это сделано с целью частичной стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования в условиях роста расходов на материальное обеспечение и страховые выплаты.

Экспортировала 2,435 млн тонн зерновых и зернобобовых Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 24 июля. В прошлом маркетинговом году были экспортированы рекордные 50,4 млн тонн зерновых.

Вырос на 5,9 млрд грн, или на 8,8% объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона – до 73 млрд грн. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 67 млрд грн, или в 11,5 раза. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 9,2% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

НБУ установил для банков требования по организации процесса управления проблемными активами, высокая доля которых определена одним из системных рисков для финансовой стабильности Украины. При этом регулятор предусмотрел 14-месячный срок для поэтапной имплементации новых требований – до осени 2020 года.

Мир

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил конкретные сроки проведения следующей трехсторонней встречи с участием представителей России и Украины, посвященной продлению транзитного контракта. Она может состояться в Брюсселе 16 сентября.

Компания Tesla сократила размер убытка во втором квартале. Чистый убыток составил 408,3 млн долларов по сравнению с 717,5 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка компании повысилась до 6,35 млрд долларов против 4,002 млрд годом ранее. Глава компании Илон Маск сообщил, что Tesla рассчитывает выйти на безубыточный уровень по итогам третьего квартала. Он подтвердил сделанный ранее прогноз продаж автомобилей в 2019 году: от 360 тыс. до 400 тыс. машин, что будет представлять собой рост на 45-65% относительно прошлого года.

Facebook выплатит рекордный штраф- 5 млрд долларов – для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC), касающихся ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Еще 100 млн долларов Facebook заплатит для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), посчитавшей, что компания вводила в заблуждение пользователей относительно рисков ненадлежащего использования их данных.

Boeing получила 2,94 млрд долларов чистого убытка во втором квартале, год назад компания получила 2,2 млрд долларов прибыли. Это крупнейший квартальный убыток в истории Boeing. Квартальная выручка упала на 35% и составила 15,7 млрд долларов. Расходы на выплаты компенсаций в результате приостановки полетов самолетов модели 737 MAX сократили квартальную выручку компании на 5,6 млрд долларов, а чистую прибыль – на 8,74 млрд.

Стала первой частной китайской компанией, успешно запустившей коммерческие спутники, стала Beijing Starcraft Glory (iSpace). Ее ракетоноситель вывел два коммерческих спутника на околоземную орбиту с высотой 300 км.

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