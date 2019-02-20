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Счет за электроэнергию и газ можно будет посмотреть онлайн

Сегодня, 19:16

НКРЭКУ создала мобильное приложение, с помощью которого можно проверить правильность суммы в платежке

Счет за электроэнергию и газ можно будет посмотреть онлайн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d8b/465/5c6d8b4652e4d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d8b/465/5c6d8b4652e4d.jpg Экономика НКРЭКУ создала мобильное приложение, с помощью которого можно проверить правильность суммы в платежке

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг создало мобильное приложение Энергетика онлайн, с помощью которого потребитель сможет проверить свой тариф на газ или электроэнергию. Об этом говорится в ролике, опубликованном на странице главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко в Facebook.

Кроме того, с помощью приложения потребитель сможет проверить, правильно ли поставщик рассчитал сумму в платежке, подать жалобу на него за предоставление некачетвенных услуг и получить компенсацию.

Запуск приложения произошел в рамках реформы рынка электроэнергии, отметил регулятор.

 

Как известно, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году.  

Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок "двухсторонних договоров", рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

15 января в рамках реформы энергорынка филиал ГП Энергорынок – Оператор рынка – начал тестовые операции по купле-продаже электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке", а Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) избрал новый состав.

Ранее глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук заявил, что Минэнерго блокирует разработку программного обеспечения для запуска нового рынка электроэнергии.

 

 

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Тег газ, тарифы, электричество, платежки

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