Счета и имущество "Укртрансгаза" разблокировали: подробности

Суд снял арест со счетов и имущества компании, которая эксплуатирует уникальные подземные хранилища газа

Апелляционный суд Киева снял арест со счетов и имущества компании "Укртрансгаз", которая эксплуатирует подземные хранилища газа в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы "Укртрансгаза" о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд гривен. Сейчас "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем", – говорится в сообщении компании.

Напомним, 21 января 2020 года оператор газохранилищ Украины сообщил об аресте своих счетов и имущества по делу о взыскании частными структурами 2,3 млрд гривен (почти 95 млн долларов).

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Частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу другой компании.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что 23 января "Нафтогаз" как единоличный акционер "Укртрансгаза" принял решение изменить устав компании и назначил генеральным директором Сергея Алексеенко, который с марта 2019 года временно исполнял обязанности президента общества.

3 февраля "Нафтогаз" обнародовал ключевые позиции по мировому соглашению с "Укрнафтой". Согласно ему "Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" 15 млрд гривен за "спорный" газ, а также заплатит наперед за услуги "Укрнафты" до 14,6 млрд гривен. Взамен "Укрнафта" рассчитается с государством по налоговому долгу, который достиг 16,4 млрд гривен.

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