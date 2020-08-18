Счетная палата нашла в госбюджете "дыру" в 40 млрд гривен

За первые шесть месяцев 2020 года план расходов общего фонда госбюджета не был выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, даже несмотря на уменьшение на 77 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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Подводя итоги выполнения основной сметы страны за шесть месяцев, глава Счетной палаты говорил об углублении негативных тенденций в экономике: снижении реального ВВП на 6,7% (в I квартале – на 1,3%); снижении выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале – на 5%); снижении импорта товаров и услуг на 19,7% (в I квартале – на 4,8%); уменьшении кредитования и оттоке прямых иностранных инвестиций.

Кроме того, Пацкан отметил, что план доходов в первом полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%, и указал на низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

В сообщении Счетной палаты также говорится, что правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн/долл. Фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн/долл., то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

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Напомним, в принятом 14 ноября 2019 года Госбюджете на 2020 год были увеличены доходы (до 1,094 трлн гривен) и расходы (до 1,181 трлн гривен). Дефицит бюджета должен был составит 94,3 млрд гривен (уменьшен на 855 млн гривен). Также предусмотрено рекордное финансирование дорог и оборонного сектора.

В апреле 2020-го Рада поддержала изменения к Госбюджету: доходы были уменьшены до 976 млрд грн (в частности, 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – увеличены до 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).

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