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Счетная палата опять критикует: назван худший показатель за январь – март 2020 года

27 мая, 18:57

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Своевременное осуществление расходов ограничивалось недопоступлениями в госбюджет

В Украине, где госорганы допускают миллиардные нарушения бюджетного законодательства, расходы общего фонда государственного бюджета в январе-марте 2020 года оказались меньше запланированных на 28,3 млрд грн, а недопоступления бюджета достигли 45 млрд грн. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан по результатам анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом квартале.

"Невыполнение плана расходов общего фонда в первом квартале текущего года составляет 28,3 млрд грн, или 11%. И это худший показатель невыполнения плана расходов с 2015 года", – отметил он.

Главные распорядители средств уже в январе инициировали перераспределения и передачу бюджетных назначений, что является следствием ненадлежащего планирования.

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"В январе-марте не осуществлялись некоторые расходы на образование, здравоохранение, строительство спортивных объектов в целом на 1,1 млрд гривен", – заявил Пацкан.

Источником поступлений для покрытия этих расходов должна быть плата за лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Однако этот законопроект до сих пор не принят.

Своевременное и полное осуществление расходов ограничивалось недопоступлениями в государственный бюджет.

"В целом в январе-марте этого года план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 45 млрд грн, или 14%", – сказал председатель Счетной палаты.

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В доходной части бюджета не хватает 27 млрд грн, в том числе 20 млрд грн от Государственной таможенной службы и 6,5 млрд грн от Государственной налоговой службы. Вследствие ухудшения ситуации на внешних рынках и неполучения макрофинансовой помощи ЕС недопоступления государственных внешних заимствований составили 17 млрд грн.

Пацкан отметил, что государственный бюджет в первом квартале 2020 года выполнялся в условиях снижения реального ВВП на 1,5% и промышленного производства – на 5%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения бюджет-2020.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет-2020, связанные с финансированием борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на то, что расходы пришлось урезать, изменения не коснулись финансирования обороны и безопасности государства, а также поддержки агропромышленного сектора.

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При этом был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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налоги доходы госбюджет таможня Счетная палата таможенные пошлины бюджет-2020

Источник: Сегодня

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