Сделка ОПЕК+ по снижению добычи нефти: Новак раскрыл детали

В Минэнерго России верят, что им удалось достичь прогресса в переговорах

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал об итогах 9-й внеочередной министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК, а также видеоконференции министров энергетики стран G20 в условиях, когда спрос на нефть во всем мире уже уменьшился на 10-15 млн баррелей в сутки.​ Информация размещена на официальном сайте Минэнерго РФ.

Новак, в частности, отметил, что между странами ОПЕК и не входящими в ОПЕК прошли интенсивные переговоры о необходимых мерах в условиях падения спроса и цен на нефть, переизбытка на рынке и затоваривания хранилищ.​

"Все сошлись во мнении о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки (далее – б/с) странами ОПЕК и не-ОПЕК на май и июнь. В течение следующего полугодия мы частично восстановим добычу до сокращения в 8 млн б/c. Это соглашение будет действовать два года, на 2021 год параметры в соглашении заложены в 6 млн б/с", – сказал глава Минэнерго России.​

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Как сообщил глава Минэнерго, в соглашении участвуют 23 страны. Озвученные квоты будут действовать в период до 1 мая 2022 года, уточнил он.​

"Мы будем мониторить ситуацию на рынке и в случае необходимости принимать либо дополнительные меры, либо более быстрыми темпами восстанавливать добычу в странах для того, чтобы не допускать переизбытка нефти на рынке. Мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей нефти. Это важно и для снижения волатильности, и восстановления спроса", – сказал Александр Новак.​

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При этом глава Минэнерго России подчеркнул, что в течение переговоров рассматривались разные варианты действия соглашения – как на год, так и на три-четыре года.​

"Мы договорились что два года – это тот период, который наиболее эффективен для рынка, чтобы дать сигнал о серьезных намерениях по восстановлению баланса спроса и предложения. У нас будет возможность как продлить этот срок, так и, в случае более быстрого восстановления ситуации на рынке, принять решение о восстановлении добычи и в более короткие сроки", – добавил Александр Новак.

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