Сделка ОПЕК+ вступила в силу: как страны снижают добычу нефти

Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, направленная на преодоление кризиса перепроизводства, со вчерашнего дня вступила в силу. Страны снижают объемы добычи нефти.

Сделка предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн баррелей в сутки.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн баррелей в сутки (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей в сутки (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн баррелей в сутки (на 14%).

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Напомним, страны ОПЕК+ снизили добычу по призыву США. 9 апреля они согласились снизить добычу нефти и призвать основных производителей, которые не входят в альянс, приложить усилия для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК+ утвердили окончательное решение 12 апреля, сократив долю Мексики, которая согласилась снизить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки вместо 400 тыс. баррелей в сутки.

По новым правилам, например, в мае Россия должна будет добывать всего 8,5 млн баррелей в сутки. Требование о снижении объемов добычи нефти распространится на все компании, включая малые предприятия и проекты по соглашениям о разделе продукции.

Также Норвегия, откликнувшись на призывы ОПЕК+, приняла решение сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года. В июне добыча нефти сократится на 250 тыс. баррелей в сутки, и еще на 134 тыс. баррелей в сутки во втором полугодии 2020 года. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 год запуск некоторых проектов по добыче.

В первую неделю апреля, когда обсуждалась сделка, падение спроса на нефть оценивалось в 15-20 млн баррелей в сутки. Со времени принятия решения спрос упал до 25-30 млн баррелей в сутки, и эксперты не исключают, что может понадобиться дополнительное снижение добычи.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что у побережья Калифорнии скопились десятки танкеров, которые используются как плавучие хранилища нефти, поскольку им негде разгрузиться из-за коллапса спроса на это сырье.

24 апреля эксперты сообщили, что излишки нефти заполнят все хранилища в ближайшие недели.

Также мы рассказывали, что "Нафтогаз" обратился в Министерство финансов за разрешением на создание режима "таможенный склад" на базе своих мощностей для предоставления услуги по хранению нефти.

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