Секреты шопинга: когда и где дешевле покупать одежду и обувь

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В Украине часто можно встретить объявления о продаже вещей мировых брендов по 20 гривен за единицу. Либо – со скидкой 50%. Стоит ли верить таким предложениям? "Сегодня" узнали, когда и где дешевле покупать одежду и обувь.

Наши корреспонденты прошлись по магазинам с опытными покупателями и нашли действенные методы экономии в сезон больших сумм в платежках за коммунальные услуги.

"Чтобы хорошо одеваться, не нужно иметь много денег – нужно иметь хороший вкус", – объясняет киевлянка Ольга Мартынюк.

Ольга знает, как одеться с минимальным бюджетом.

"Вот, прошу – секонд-хенд. Красивое пальто, стильное", – показывает она свою одежду.

Одежда, которая сегодня на Ольге, стоит едва 500 грн. Но киевлянка убеждает – хватит и сотни гривен.

"Одной из моих самых успешных покупок были джинсы известного, подиумного, популярного мирового бренда. Стоили они 15 грн. Тогда как их стоимость на рынке – 300 долларов", – говорит Мартынюк.

Время скидок, сезонные распродажи и дни перед обновлением товара – удачные для покупок. Но самое важное – искать тщательно.

"Многие прячут вещи на случай, когда цена уже станет дешевле, поэтому я вам советую очень активно искать", – рассказывает девушка.

Сезонные скидки добрались и до вещевых рынков. Здесь ценники – на любой вкус и кошелек. Есть и известные бренды, и вещи отечественных фабрик. За свитер просят не более 500 грн, но можно выторговать дешевле. В итоге нам предлагают забрать вещь за 450 грн.

"Если даже дорого, я человеку могу уступить, чтобы человек ко мне еще пришел", – объясняет одна из продавцов.

"А сколько можете уступить?"

"500-600 гривен".

"Ого!"

"Честно", – говорит продавец.

Хвастается экономной покупкой и киевлянка Ксения Середа.

"Такая баечка, хорошая, теплая. Сапожки от украинских дизайнеров купила для себя и для сестры. Они стоили сначала почти 4000 гривен. Я подождала скидку – в феврале цена упала на 20%. Но поскольку я брала две пары – то у меня вышли две пары по 3000 гривен. То есть сэкономила я хорошо", – говорит она.

"Красные ценники" в торговых центрах зазывают купить одежду по специальной цене. Самые большие скидки – в межсезонье, в конце зимы и лета.

"Начинаются скидки с очень больших процентов – минимум 50%, – говорит директор одного из киевских магазинов Дмитрий Матвийчук.

"Завышаете ценники до этого?" – спрашиваем мы.

"Нет", – утверждает он.

Cкидки до 30% делают к праздникам и ко дням рождения торговых центров. Профессиональный шопер советует обращать внимание не на проценты, а на фасон, который подходит покупателю.

"Понятие "модная вещь" – относительное. Главное, чтобы она тебя нравилась, чтобы тебя устраивало ее качество", – объясняет стилист Рост Дикой.

Поэтому и стилисты, и модники уверяют – не важно, где покупать одежду и сколько она стоит. Главное, чтобы человеку в ней было удобно.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, как выбрать хорошую вещь в секонд-хенде и избавиться от неприятного запаха:

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