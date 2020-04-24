Секретарь СНБО Данилов заработал меньше, чем два его зама

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за март 2020 года составила 58,5 тыс. гривен. Это в полтора раза меньше, чем Данилов заработал в феврале. При этом заместители Данилова заработали от 57,5 тыс. до 86,5 тыс. гривен, сообщили в аппарате СНБО в ответ на официальный запрос, передают "Украинские новости".

"На руки" Данилов при этом получил 47 120 гривен, так как из начисленных ему 58 535 гривен заработной платы был вычтен налог с дохода физических лиц (10 536 гривен) и военный сбор (878 гривен). Начисленную Данилову сумму составили по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, а также 10,8 тыс. гривен премии, 11 тыс. гривен других надбавок и 0,8 тыс. гривен индексации.

У одного из заместителей секретаря СНБО – Алексея Соловьева, который работает в совете с 25 февраля – зарплата за март была незначительно ниже, 57,5 тыс. гривен начисленных и 46,3 тыс. выданных. Остальные два заместителя Данилова заработали в марте больше, чем он: Сергею Кривоносу начислено 73,6 тыс. и выдано 72,5 тыс. гривен, а Сергею Демедюку — начислено 86,3 тыс. и выдано 69,5 тыс. гривен.

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Самая высокая мартовская зарплата была у первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля – 86,5 тыс. гривен начислено и 85,2 тыс. выдано.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее новые министры отказались от своих премий до конца года. Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, решение о премировании будет принято по итогам работы нового Кабмина в конце года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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