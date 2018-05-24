Секретный отчет по "Газпрому": Россия не сможет отказаться от транзита через Украину

После запуска газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в обход Украины Россия сохранит транзит газа через нашу страну. Такой вывод содержится в отчете аналитиков Sberbank CIB.

Документ не был предназначен для широкого распространения, его должны были увидеть только клиенты компании, но доклад попал в российские СМИ. Также информацию из отчета опубликовали западные издания, в т.ч. Rzeczpospolita.

"Эти два проекта не будут полностью устранять потребность в украинском транзите, если только европейский экспорт газа не снизится примерно на 20% по сравнению с уровнем прошлого года", – указано в документе.

Отмечается, что речь идет о транзите через Украину 39 млрд кубометров газа в год. Ранее в "Газпроме" заявляли, что если Киев обоснует "экономическую выгоду", транзит газа через ГТС Украины может сократиться "лишь" до 15 млрд кубометров в год.

В отчете говорится, что строительство этих газопроводов больше выгодно подрядчикам, чем самой России. Например, "Турецкий поток" будет окупаться в течение 50 лет.

"Новые маршруты не предполагают выход на новые рынки, их строительство не влечет за собой никакой маржинальной прибыли. Строительство газопроводов в обход Украины экономит средства "Газпрома" на транзите газа, но их основное обоснование находится в геополитическом поле – избежать транзита газа через украинскую ГТС", – говорится в отчете.

Три проекта по строительству новых газопроводов – "Сила Сибири", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" – будут стоить "Газпрому" 94,4 млрд долларов.

При этом Сбербанк России уже уволил аналитика Александра Фэка, который подготовил этот отчет о "Газпроме". В банке объяснили решение тем, что "любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтвержденных данных и информации из открытых источников".

Напомним, ранее "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.