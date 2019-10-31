Секреты покупок в секонд-хенде: как выбрать хорошую вещь и избавиться от неприятного запаха

Эксперт советует ни в коем случае не пренебрегать примерками и стирать вещи из секонда особенным образом

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Времена, когда подержанные вещи покупали те, кто не мог себе позволить новые давно прошли. Теперь за эксклюзивной одеждой на секонд-хендах охотятся все, кто стремится к оригинальности. В выпуске программы "Головна тема" в эфире телеканала "Украина" эксперт дал действенные и простые советы, как в секонд-хенде приобрести качественную и дешевую одежду, а также как быстро и легко избавиться от неприятного химического запаха подержанных вещей.

Швейный технолог Елена Колот объяснила поделилась пятью главными советами закупок на секонд-хенде:

Накануне составить список необходимых вещей, поскольку это поможет не купить лишнего и сохранить деньги. Учитывайте день, когда идете на шопинг в секонд-хенд. Когда вы ходите в дни максимальных скидок, на прилавках остаются вещи, уже второсортные и не очень качественные, лучше выбрать день, когда действуют средние скидки, от 40 до 60%. Тщательно рассматривать каждую вещь. Не брать все, что попадает под руку, какой бы низкой цена не была. Например, покупая свитер, надо обращать внимание на состояние горловины и рукавов. Это можно провереть так: растянуть вещь и, если она не вернется в свою форму – значит она не качественная. На верхней одежде нужно проверить состояние фурнитуры, карманов и подложки на наличие дыр или потертостей. Не пренебрегать примеркой в ​​секонд-хенде, даже если вещь очень дешевая.

Команда проекта "Головна тема" также выяснила, как избавиться от специфического химического запаха секонд-хенда:

Для того, чтобы вывести неприятный запах, нужно в домашних условиях сделать раствор аммиака, то есть нашатырный спирт. На 5-6 литров воды хватит флакона нашатыря. Оставить в этом растворе вещь на 5-6 часов. Вместо нашатыря можно взять уксус или моющее средство для посуды. Затем высушить одежду на балконе. При стирке одежды из секонд-хенда можно добавить ароматизированную соль или любое эфирное масло. Избавиться от специфического запаха кожаной одежды или обуви можно только заморозив их. Нужно положить вещь в пакет, а затем в морозильную камеру на три дня. Потом вещь следует высушить в помещении, но подальше от обогревателей.

"Покупая вещи на секонд-хенде, нужно отдавать предпочтение вещам из натуральных тканей, с как можно меньшим процентом синтетики. Такие вещи дольше носиться и перестанут неприятно пахнуть уже после первой стирки", – отметила эксперт Елена Колот.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.

Смотрите проект "Головна тема" каждую субботу в 20.00 на телеканале "Украина".

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