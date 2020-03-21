Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения

14 ноября 2019 года Верховная Рада Украины утвердила госбюджет на 2020 год с доходами в размере 1,095 трлн грн и расходами – 1,182 трлн грн. Сегодня, по прошествии всего четырех месяцев после принятия документа он безнадежно устарел. Пандемия коронавируса, тотальный карантин, экономический кризис, который последует за этим, ни у кого не оставляют сомнений, что основной финансовый закон года будет пересмотрен.

Коронавирус COVID-19 диктует условия

Пока что меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 финансируют в рамках существующего бюджета. Напомним, во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на создание лучших условий для борьбы с эпидемией, на поддержку бизнеса и населения. Все они, как отмечается в пояснительных записках, не требуют дополнительных расходов из государственного бюджета. А, к примеру, закон о повышении доступности лекарств и медизделий, закупаемых уполномоченным Кабмином лицом, как утверждают его авторы, напротив, поможет сэкономить бюджетные средства.

Но очевидно, что бороться с эпидемией в рамках существующего бюджета долго не получится. Если вернуться к уже утвержденным документам, то действительно их реализация не отразится на расходах бюджета. Но отразится на доходах как государственного, так и местных бюджетов. К примеру, утвержденный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространение коронавирусной болезни (COVID-19)" освобождает от уплаты ввозной пошлины и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, которые могут использоваться для лечения коронавирусной болезни. Закон о поддержке налогоплательщиков (законопроект №3220) с 1 марта по 30 апреля 2020 года отменяет плату за землю (земельный налог и арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности), налог на недвижимость, начисление и уплату единого взноса физлицами-предпринимателями. Это, безусловно, очень нужные, важные и, главное, своевременные меры, предпринятые государством. Но они означают недопоступление в бюджеты значительных сумм.

Но главное – это только начало. Тот же закон о борьбе с коронавирусом обязывает правительство подготовить и подать в парламент комплексный законопроект по экономической и социальной защите населения на время карантина. Который наверняка потребует дополнительных расходов. Можно также вспомнить поручение президента Владимира Зеленского о выплате пенсионерам, получающим пенсию менее 5000 гривен, по тысяче дополнительно, что также потребует расходов. И, конечно, огромных, а главное – ранее не предусмотренных финансовых вливаний, потребует медицинская отрасль.

При этом собственно борьба с коронавирусом – лишь часть проблемы. Пандемия разрушила всю предыдущую логику экономических и финансовых процессов. Приостанавливают работу целые отрасли, например отрасль развлечений. "Прикрывается" поток валюты в страну от украинских "заробитчан" (в прошлом году, по данным НБУ, трудовые мигранты перевели в Украину 12 миллиардов долларов). Да и внутри страны меняется логистика денежных потоков – люди стремятся сберечь деньги и тратить их на самое необходимое.

В логике абсолютно новых реалий и будут разрабатываться и утверждаться изменения в бюджет. При этом, надо полагать, "косметическими" мерами правительство не ограничится, поскольку трезво оценивает вызовы, стоящие перед страной.

"Правительство не имеет права и не будет ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам. [Это] мировой кризис и возможный экономический кризис в Украине... И это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности", – заявил на днях премьер-министр Денис Шмыгаль.

Депутаты ждут предложений

Не питают иллюзий, что пройти нынешние и грядущие испытания страна сможет в рамках действующего бюджета, и украинские парламентарии.

"Карантин, мировой экономический кризис плюс украинские реалии – падение промпроизводства в последнее время и снижение роста ВВП в начале года – накладываются и грозят очень серьезными последствиями, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, член бюджетного комитета ВР Алексей Гончаренко. – Очевидно, что бюджет будет пересматриваться. Мы ожидаем соответствующих предложений от Кабмина. В свою очередь, мы вносим и свои предложения, что и как нужно менять в экономической политике, мы регистрируем соответствующие законопроекты. Мы готовы помогать власти в борьбе с приближающейся экономической катастрофой, потому что Украина у нас одна. Но, повторяю, ни парламент, ни наш бюджетный комитет не может подменить собой правительство, которое должно подготовить системные изменения в бюджет", – отметил народный депутат.

По его словам, секвестр бюджета неизбежен. И оппозиция намерена проследить, чтобы урезались те расходы, без которых страна действительно может обойтись сегодня.

Замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев также отмечает, что подготовка изменений – прерогатива Кабмина.

"Вопросы подготовки бюджета всегда были компетенцией правительства. Этим никогда не занимались депутаты. Правительство готовит свои предложения, поскольку они в ежедневном режиме понимают, как идет наполнение бюджета, понимают ключевые направления, по которым нужно работать. Поэтому, как только правительство подготовит свои предложения, мы их рассмотрим. Но то, что, безусловно, бюджет нужно будет корректировать, понимают все. При этом корректировать, учитывая не только ситуацию с самим коронавирусом, но и экономические последствия эпидемии. Потому что наиболее тяжелыми будут именно экономические последствия", – отметил Сергей Соболев в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, в ходе кризиса больше всего пострадает малый бизнес, потому ему будет нужна поддержка государства.

"Если крупный бизнес еще будет работать, то остановка сферы услуг, быта, торговли сильно ударит по малому бизнесу. И ему, безусловно, нужна поддержка. Некоторые шаги уже предприняты, посмотрим, как они сработают", – сказал Сергей Соболев. В тренде Перед выходными доллар в Украине остановил взлет

Читайте также: Если коронавирус будет "буянить" три-пять месяцев, мы зайдем в затяжной экономический кризис – интервью с Юлией Клименко

В свою очередь в монокоалиции, как утверждает народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), не только ждут от правительства соответствующих законодательных инициатив по изменению бюджета, но и сами активно работают над предложениями к финансовому документу.

"Конечно, бюджет, который мы приняли осенью прошлого года, имел совсем другие задания и был создан совсем в других реалиях. И, конечно, он должен быть пересмотрен. Я, например, как член Комитета по нацбезопасности и обороне работаю по вопросам, связанным с армией. У нас война, и, не дай Бог, эпидемия распространится на фронт. Потому нам нужно заранее озаботиться и защитой военнослужащих, и соответствующим оборудованием госпиталей. Занимаюсь военными учебными заведениями, военными медучреждениями, спрашиваю, что нужно, готовлю и передаю коллегам из бюджетного комитета соответствующие справки и предложения по данным направлениям. Точно так работают по другим направлениям коллеги", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" Ирина Верещук.

По ее словам, кроме того, постоянно происходит коммуникация между депутатами и правительством о тех проблемах, которые видят депутаты на местах в той или иной сфере.

Говоря о том, каких изменений госбюджета стоит ждать, Ирина Верещук отметила, что в первую очередь государство должно обеспечить социальную защиту всех уязвимых слоев населения.

"Пенсии, социальные выплаты, субсидии должны быть обеспечены. Второй ключевой момент – борьба с эпидемией коронавируса. Потому что это то, что угрожает здоровью и, к сожалению, жизням наших граждан. В 2014 году украинцы плечом к плечу встали на защиту нашего государства. Сегодня пришла очередь государства защитить украинцев, во что бы это ни обошлось. И это не пафос, а реалии. Если мы, не дай Бог, допустим массовые смерти, тогда ни бюджета, ничего уже не нужно будет. Люди ожидают защиты", – сказала народный депутат.

Читайте также: Карантин и коронавирус: все о ситуации в Украине и мире

Ирина Верещук отметила, что бюджет должен серьезно "защитить врачей и медсестер, потому что это те люди, которые на передовой нашей борьбы с эпидемией".

"Хорошо, если нам поможет МВФ, хорошо, если помогут финансово-промышленные группы, которые уже очень сильно помогают. Но государство должно также максимально обеспечить социальные гарантии медработникам. Также, на мой взгляд, мы должны подумать и о Нацполиции. Потому что на них в условиях карантина также возлагается очень серьезная задача по поддержанию общественного порядка", – рассказала народный депутат.

По ее словам, парламент готов рассмотреть изменения, как только они будут подготовлены правительством.

"Мы находимся в постоянной готовности. Нас предупреждали и президент, и спикер, и глава фракции, чтобы в течение дня мы могли доехать и проголосовать за изменения в бюджет", – сказала Ирина Верещук.

Напомним, правительство уже предприняло ряд серьезных мер для финансового обеспечения борьбы с эпидемией. Но масштабы угрозы дают основания предполагать, что страну ждут серьезные вызовы, к которым нужно подойти во всеоружии. Как Кабмин реагирует на ситуацию, смотрите на видео:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама