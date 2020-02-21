Семь стран отказались от закупок мяса птицы из Украины: причины

По причине вспышки птичьего гриппа в Винницкой области семь стран приостановили импорт мяса птицы из Украины. Об этом рассказали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба), сообщает УНН.
По состоянию на 20 февраля был запрещен экспорт мяса птицы из Украины в такие страны:
- в Японию (ограничения касаются произведенной после 27 декабря 2019 года продукции);
- в Республику Корея;
- в Азербайджан (в целом продукции птицеводства);
- в Республику Армения (живой птицы всех видов и в целом продукции птицеводства);
- в Ирак;
- Филиппины (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы и др.);
- в Молдову (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы и др.).
Кроме того, в соответствии с требованиями двухсторонних согласованных сертификатов с 20 февраля временно приостановлена сертификация украинской продукции птицеводства в Марокко, Республику Тунис и Сингапур.
Также запрещен экспорт мяса птицы из Винницкой области в Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт.
Кроме того, начиная с 20 января временно была приостановлена сертификация в страны Евросоюза таких видов продукции: свежее мясо птицы, продукты из мяса птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, которые не подлежат обработке, непереработанные побочные продукты, которые состоят или содержат материал от птицы.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 21 января 2020 года в Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Вирус выявили на промышленном предприятии "Хутор" в Винницкой области.
Европейский Союз временно остановил ввоз мяса птицы и мясной продукции из Украины из-за первой за три года вспышки птичьего гриппа. А затем аналогичное решение приняла Беларусь.
28 января в Украине сообщили, что ветеринары ликвидировали возбудитель птичьего гриппа в Немировском районе Винницкой области, уничтожив все поголовье птицы в эпизоотическом очаге. 109 тысяч кур умертвили, чтобы остановить птичий грипп.
Новости "Сегодня" рассказывали о том, как Украина наращивает экспорт курятины:
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