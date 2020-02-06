Семейным фермерским хозяйствам разрешат регистрироваться как ФЛП: детали

Миллионер ищет 10 желающих разделить с ним жизнь в "раю" Фото: Karsten Würth / Unsplash

Семейным фермерским хозяйствам позволят регистрироваться как физическим лицам-предпринимателям на упрощенной системе налогообложения. Такую возможность пообещали предоставить в правительстве, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, такие хозяйства станут на налоговый учет в четвертой группе упрощенной системы налогообложения, которая касается исключительно сельскохозяйственных производителей.

"Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут выбирать упрощенную систему налогообложения — единый налог 4 группа. Речь идет о 3,9 млн личных крестьянских хозяйств — а это очень мощная часть всего агрохозяйства", — сообщил Милованов.

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Он добавил, что правительство планирует возмещать таким фермерским хозяйствам единый социальный взнос. Выплаты из бюджета начнут делать уже в 2020 году. На эти цели планируется выделить 50 млн грн.

Ранее мы писали о том, что Украина и Еврокомиссия подписали соглашение, в рамках которого ЕС, который оценил реформы в Украине, выделит 26 млн евро для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.

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Сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Офисе президента ожидают ускорение темпов роста ВВП Украины на 1,5% после запуска рынка земли в стране.

А пока что с незарегистрированных земельных участков в Украине каждый год собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен.

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