Семьям погибших шахтеров обещают повысить пенсии

В Минсоцполитики рассказали, когда повысят выплаты семьям, которые утратили кормильцев

/ Фото: НБУ

Семьям шахтеров, которые утратили кормильца, обещают повысить размер пенсий. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

"Несколько раз мы получали вопросы относительно того, увеличится ли размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца (шахтера)", – рассказали в министерстве и показали график того, как будут расти выплаты в течение года.

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Согласно ему, с 1 января 2020 года выплаты семьям погибших шахтеров, которых в Украине насчитывается 5 272, составят 1638 гривен в месяц. Министерство обещает повысить их размер с 1 июля 2020 года – до 1712 гривен. Следующее повышение должно состояться 1 декабря 2020 года, после чего размер пенсий достигнет 1769 гривен.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проблема с задолженностью шахтерам существует уже не первый год. В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 млн гривен.

Кабмин нашел деньги для погашения задолженности только перед новогодними праздниками. Тогда правительство отчиталось о том, что направило 322,6 млн гривен на выплату зарплаты шахтерам, требовавшим погасить задолженность.

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