Сенцов предсказал России крах из-за Путина

Президент РФ как истинный фанат СССР ведет свою страну по тому же пути - к ее коллапсу

"Нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией может привести к краху РФ, уверен бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов.

Об этом он написал 9 марта на своей странице в Facebook, отметив, что по стечению событий с происходящими ныне событиями перекликается книга "Черный лебедь" Нассима Талеба, которую ему первой прислали ему в тюрьму в России.

"Там речь идет о теории непредвиденных событий, которые могут случиться внезапно и привести к катастрофическим последствиям. Почти шесть лет я ждал, когда эта птица неизбежности накроет своими крыльями Россию, делавшую все, чтобы ускорить ее прилет", – отметил освобожденный в прошлом году политзаключенный.

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Такой "птицей" Сенцов назвал происходящее между Москвой и Эр-Риядом, который начал демпинговать нефтяной рынок, из-з отказа Кремля уменьшить добычу "черного золота". Это привело к падению цен на нефть и, как следствие, обрушило стоимость акций российских компаний и рубля.

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"Цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду, который, надеюсь, приведет к запуску разрушительных процессов в экономике агрессора. Путин, который является ярым сторонником Советского Союза, ведет свою страну по тому же пути, на конечной остановке которого стоит табличка "Крах", – резюмирует Олег Сенцов.

Напомним, что стоимость нефти рухнула после провал в Вене переговоров между странами ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти – она подешевела почти до 30 долларов за баррель. Но в Goldman Sachs прогнозируют, что нефть станет еще дешевле и будет стоить 20 долларов.

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