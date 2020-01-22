Сенцов стал хедлайнером "Украинского дома" в Давосе

В Давосе в дни Всемирного экономического форума работает "Украинский дом", который уже третий год подряд открывает фонд Виктора Пинчука. В швейцарские Альпы приехала большая делегация из Украины. "Сегодня" видели, кто именно принял участие в мероприятии, и что на нем обсуждали.

Найти свободное место в Давосе во время проведения форума невозможно. Здесь все бронируется заранее, выкупается за немалые деньги чуть ли не каждый квадратный сантиметр площади. Поэтому сам факт отдельного помещения для "Украинского дома" – это уже чудо. В прошлом году за четыре дня Всемирного экономического форума наше национальное представительство посетило семь тысяч человек. В этом году количество посетителей увеличивается каждый час.

В обычной жизни небольшого альпийского городка это здание – офис банка. За какую сумму финансисты согласились исчезнуть из поля зрения в дни форума – организаторы не сообщают. Впрочем, известно, что соглашение об аренде в январе заключалось еще в июле 2019 года.

Фонд Виктора Пинчука открывает "Украинский дом" в Давосе уже третий год подряд. Главная цель – показать миру потенциал страны. Интеллектуальный, инвестиционный, технологический. Но говорить о перспективах, пока продолжается война, крайне трудно. Особенно в Швейцарии, которая 300 лет подряд не знает ни одной войны, говорит Олег Сенцов. Он – хедлайнер сегодняшних дискуссий, и его миссия неизменна: напомнить миру, что Украина – форпост свободы, не только своей, но и европейской.

"Путин все пять лет, а сейчас все сильнее, пытается как-то договориться с Западом. Все, что я могу сделать: призвать мировое сообщество не договариваться с Путиным за нашей спиной", – говорит Олег Сенцов.

По первому образованию Сенцов – экономист. Поэтому к гостям "Украинского дома" он обращался еще и с призывом – не бояться, и вкладывать в Украину деньги. Собственно, это и позиция всей многочисленной официальной делегации. Под председательством Владимира Зеленского в Давосе прошел инвестиционный форум. Говорят, что главное предложение от Киева – украинская земля. Но глава Фонда госимущества, которого "Сегодня" встретили под открытым небом, говорит о других объектах, привлекательных для иностранного капитала.

"Давно в Украине не происходила так называемая большая приватизация. У нас есть объединенные горно-химические компании, Одесский припортовый завод, есть электростроение, машиностроение. Есть конкретные переговоры с компаниями из Австралии, это относительно природных рудников, есть компании японские, есть компании немецкие", – говорит глава Фонда госимущества Украины Денис Сенниченко.

Если свести воедино все мероприятия, которые одновременно происходят в Давосе, то их будет тысячи. И большинство из них посвящено экологии, без которой устойчивое развитие экономики просто невозможно.

Напомним, что во время выступления в Давосе президент Украины заявил, что война на Донбассе "может закончиться уже завтра", и объяснил, при каких условиях это возможно.

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