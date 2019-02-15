Серая зона для манипуляций Кремля: Мюнхенская конференция началась с критики "Северного потока – 2"

По словам Климкина, российский газопровод является плохим проектом для Германии и ЕС

Фото: Павел Климкин / Twitter.

Серая зона для манипуляций Кремля: Мюнхенская конференция началась с критики "Северного потока – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/69f/889/5c669f889b131.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/69f/889/5c669f889b131.jpg 2019-02-15T13:23:00+02:00 Экономика По словам Климкина, российский газопровод является плохим проектом для Германии и ЕС

55-я международная Мюнхенская конференция по безопасности началась с обсуждения российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter сегодня, 15 февраля.

"Угадайте с трех раз, с чего начали Мюнхенскую конференцию. Правильно, с дискуссии о "Северном потоке – 2". Объяснил, почему "Северный поток – 2" является плохим проектом для Германии и Евросоюза. Любой газотранспортный проект без полноценного применения правил ЕС – это серая зона для российских манипуляций", – отметил глава МИД.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 15-17 февраля. На ней также выступит и президент Петр Порошенко.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

В феврале в Еврокомиссии приступили к пересмотру Европейской газовой директивы. Сначала предполагалось, что это может помешать реализации "Северного потока – 2". В результате Франция и Германия сформулировали компромиссное предложение, которое должно позволить Европе внимательнее контролировать работу газопроводов и не затруднить реализацию "Северного потока – 2".

Ранее в США заявили, что странам Евросоюза следует отказаться от участия в проекте "Северный поток – 2", поскольку он может значительно усилить давление России на ЕС, а, значит, представляет угрозу не только Европе, но и всему Западу.

12 февраля народные депутаты Украины написали открытое письмо в Европарламент, Еврокомиссию и Евросовет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока – 2".

Подробнее о проекте читайте в статье "Сегодня": "Северный поток – 2": грозит ли он полномасштабным вторжением России в Украину.

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